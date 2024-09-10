Гладков опроверг взятие Журавлевки ВСУ

Населенный пункт Журавлевка находится под контролем России. Информация о взятии территории ВСУ является ложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому, Журавлевка у нас то же самое, что и год, полтора и два года назад», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что все жители села были эвакуированы в безопасные районы. По его словам, в районе сохраняется тяжелая обстановка, продолжаются бои.
Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары были нанесены по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани. Гладков отметил, что пострадавших в результате атаки не зафиксировано.
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Населенный пункт Журавлевка находится под контролем России. Информация о взятии территории ВСУ является ложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому, Журавлевка у нас то же самое, что и год, полтора и два года назад», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что все жители села были эвакуированы в безопасные районы. По его словам, в районе сохраняется тяжелая обстановка, продолжаются бои. Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары были нанесены по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани. Гладков отметил, что пострадавших в результате атаки не зафиксировано.