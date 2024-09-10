Гладков опроверг взятие Журавлевки ВСУ

10 сентября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Гладков опроверг информацию о взятии ВСУ населенного пункта Журавлевка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Населенный пункт Журавлевка находится под контролем России. Информация о взятии территории ВСУ является ложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому, Журавлевка у нас то же самое, что и год, полтора и два года назад», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что все жители села были эвакуированы в безопасные районы. По его словам, в районе сохраняется тяжелая обстановка, продолжаются бои. Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары были нанесены по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани. Гладков отметил, что пострадавших в результате атаки не зафиксировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Населенный пункт Журавлевка находится под контролем России. Информация о взятии территории ВСУ является ложной, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому, Журавлевка у нас то же самое, что и год, полтора и два года назад», — заявил Гладков в своем telegram-канале. Он также добавил, что все жители села были эвакуированы в безопасные районы. По его словам, в районе сохраняется тяжелая обстановка, продолжаются бои. Ранее ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. Удары были нанесены по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани. Гладков отметил, что пострадавших в результате атаки не зафиксировано.