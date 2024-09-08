ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Четыре населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских БПЛА. Удары были нанесены по Дроновке, Новопетровке, Мурому и Масловой Пристани. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Четыре населенных пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников со стороны ВСУ», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атак ВСУ пострадавших не зафиксировано. В селе Дроновка повреждена припаркованная ГАЗель.
В Новопетровке пострадал частный дом, а в селе Муром в Шебекинском округе два дрона нанесли ущерб кровле, окнам и забору частного домовладения. В поселке Маслова Пристань повреждено остекление производственного предприятия, заключил Гладков.
Известно, что в Белгородской области 8 сентября проходят выборы депутата в горсовет. Жители приграничья активно участвуют в голосовании, что свидетельствует о гражданском мужестве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она поддерживает связь с омбудсменами региона, чтобы обеспечить соблюдение правил голосования, которое дополнительно защищено мерами безопасности. Выборы в России проходят с 6 по 8 сентября, охватывая 83 региона и около четырех тысяч кампаний, с уже 41 тысячей досрочных голосов.
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