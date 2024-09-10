10 сентября 2024

Названы четыре симптома рака кишечника, при которых стоит сразу обратиться к врачу

Mirror: кровотечение, анемия, диарея и боли в животе говорят о раке кишечника
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Центр косметологии и пластической хирургии имени С. В. Нудельмана. Екатеринбург , прием у врача, стетоскоп, здоровье, медицина
При кровотечении и железодефицитной анемии следует немедленно обращаться к врачу Фото:

Ученые из США назвали ректальные кровотечения, диарею, боли в животе и железодефицитную анемию ключевыми симптомами рака кишечника. Исследователи изучили данные о более чем 5000 пациентах с раком кишечника на ранних стадиях.

«Выяснилось, что число молодых людей с диагнозом удвоилось за последние годы. Четыре ключевых симптома проявляются за период от трех месяцев до двух лет до постановки рака кишечника. Это боли в животе, ректальные кровотечения, диарея и железодефицитная анемия», — пишет портал The Mirror со ссылкой на исследование.

Доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что колоректальный рак поражает не только пожилых людей, но и тех, кто моложе 50 лет, так как они считаются группой низкого риска и не проходят скрининг на выявление заболевания. «Важно распространять информацию среди врачей. Ректальное кровотечение и железодефицитная анемия означают, что пациентам следует немедленно обратиться за помощью к специалистам и попросить провести эндоскопию», — подчеркнул Цао.

Сообщалось, что постоянная боль в животе, тяжесть, изжога, вздутие и тошнота могут говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Одним из наиболее опасных симптомов является длительное расстройство стула с примесью крови, что может сигнализировать о риске возникновения рака кишечника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые из США назвали ректальные кровотечения, диарею, боли в животе и железодефицитную анемию ключевыми симптомами рака кишечника. Исследователи изучили данные о более чем 5000 пациентах с раком кишечника на ранних стадиях. «Выяснилось, что число молодых людей с диагнозом удвоилось за последние годы. Четыре ключевых симптома проявляются за период от трех месяцев до двух лет до постановки рака кишечника. Это боли в животе, ректальные кровотечения, диарея и железодефицитная анемия», — пишет портал The Mirror со ссылкой на исследование. Доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что колоректальный рак поражает не только пожилых людей, но и тех, кто моложе 50 лет, так как они считаются группой низкого риска и не проходят скрининг на выявление заболевания. «Важно распространять информацию среди врачей. Ректальное кровотечение и железодефицитная анемия означают, что пациентам следует немедленно обратиться за помощью к специалистам и попросить провести эндоскопию», — подчеркнул Цао. Сообщалось, что постоянная боль в животе, тяжесть, изжога, вздутие и тошнота могут говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Одним из наиболее опасных симптомов является длительное расстройство стула с примесью крови, что может сигнализировать о риске возникновения рака кишечника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...