Названы четыре симптома рака кишечника, при которых стоит сразу обратиться к врачу

Mirror: кровотечение, анемия, диарея и боли в животе говорят о раке кишечника

11 сентября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

При кровотечении и железодефицитной анемии следует немедленно обращаться к врачу Фото: Илья Московец © URA.RU Ученые из США назвали ректальные кровотечения, диарею, боли в животе и железодефицитную анемию ключевыми симптомами рака кишечника. Исследователи изучили данные о более чем 5000 пациентах с раком кишечника на ранних стадиях. «Выяснилось, что число молодых людей с диагнозом удвоилось за последние годы. Четыре ключевых симптома проявляются за период от трех месяцев до двух лет до постановки рака кишечника. Это боли в животе, ректальные кровотечения, диарея и железодефицитная анемия», — пишет портал The Mirror со ссылкой на исследование. Доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что колоректальный рак поражает не только пожилых людей, но и тех, кто моложе 50 лет, так как они считаются группой низкого риска и не проходят скрининг на выявление заболевания. «Важно распространять информацию среди врачей. Ректальное кровотечение и железодефицитная анемия означают, что пациентам следует немедленно обратиться за помощью к специалистам и попросить провести эндоскопию», — подчеркнул Цао. Сообщалось, что постоянная боль в животе, тяжесть, изжога, вздутие и тошнота могут говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Одним из наиболее опасных симптомов является длительное расстройство стула с примесью крови, что может сигнализировать о риске возникновения рака кишечника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые из США назвали ректальные кровотечения, диарею, боли в животе и железодефицитную анемию ключевыми симптомами рака кишечника. Исследователи изучили данные о более чем 5000 пациентах с раком кишечника на ранних стадиях. «Выяснилось, что число молодых людей с диагнозом удвоилось за последние годы. Четыре ключевых симптома проявляются за период от трех месяцев до двух лет до постановки рака кишечника. Это боли в животе, ректальные кровотечения, диарея и железодефицитная анемия», — пишет портал The Mirror со ссылкой на исследование. Доктор медицинских наук Инь Цао отметил, что колоректальный рак поражает не только пожилых людей, но и тех, кто моложе 50 лет, так как они считаются группой низкого риска и не проходят скрининг на выявление заболевания. «Важно распространять информацию среди врачей. Ректальное кровотечение и железодефицитная анемия означают, что пациентам следует немедленно обратиться за помощью к специалистам и попросить провести эндоскопию», — подчеркнул Цао. Сообщалось, что постоянная боль в животе, тяжесть, изжога, вздутие и тошнота могут говорить о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Одним из наиболее опасных симптомов является длительное расстройство стула с примесью крови, что может сигнализировать о риске возникновения рака кишечника.