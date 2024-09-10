10 сентября 2024

Times: Байдена убеждают отменить запрет ВСУ на удары вглубь РФ в ближайшее время

© Служба новостей «URA.RU»
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Байдена хотят убедить использовать ракеты большой дальности против РФ Фото:

CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне сталкиваются с необходимостью убедить в этом президента Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Об этом пишут западные СМИ.

«Источники в британском правительстве выразили мнение, что изменение позиции США может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке, которое запланировано на конец текущего месяца. Один из источников предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других», — написала The Times.

Как ранее сообщало URA.RU, США намерены провести переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

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CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне сталкиваются с необходимостью убедить в этом президента Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Об этом пишут западные СМИ. «Источники в британском правительстве выразили мнение, что изменение позиции США может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке, которое запланировано на конец текущего месяца. Один из источников предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других», — написала The Times. Как ранее сообщало URA.RU, США намерены провести переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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