Times: Байдена убеждают отменить запрет ВСУ на удары вглубь РФ в ближайшее время

11 сентября 2024 в 02:31 Размер текста - 17 +

Байдена хотят убедить использовать ракеты большой дальности против РФ Фото: U.S. Department of Defense CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне сталкиваются с необходимостью убедить в этом президента Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Об этом пишут западные СМИ. «Источники в британском правительстве выразили мнение, что изменение позиции США может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке, которое запланировано на конец текущего месяца. Один из источников предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других», — написала The Times. Как ранее сообщало URA.RU, США намерены провести переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне сталкиваются с необходимостью убедить в этом президента Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Об этом пишут западные СМИ. «Источники в британском правительстве выразили мнение, что изменение позиции США может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке, которое запланировано на конец текущего месяца. Один из источников предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других», — написала The Times. Как ранее сообщало URA.RU, США намерены провести переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.