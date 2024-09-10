Times: Байдена убеждают отменить запрет ВСУ на удары вглубь РФ в ближайшее время

CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. В Вашингтоне сталкиваются с необходимостью убедить в этом президента Джо Байдена и сомневающуюся часть представителей Белого дома. Об этом пишут западные СМИ.
«Источники в британском правительстве выразили мнение, что изменение позиции США может произойти до предстоящей встречи мировых лидеров на собрании ООН в Нью-Йорке, которое запланировано на конец текущего месяца. Один из источников предположил, что некоторые представители администрации США изменили свое мнение, но им еще предстоит убедить президента Байдена и других», — написала
Как ранее сообщало URA.RU, США намерены провести переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
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