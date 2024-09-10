10 сентября 2024

Блинкен: США рассмотрят просьбы Киева снять ограничения на удары по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен заявил, что в США рассмотрят просьбы Украины снять ограничения на удары по РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штаты проведут переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы собираемся рассмотреть и выслушать просьбы Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности против России», — заявил Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Его слова приводит издание Bloomberg.

Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят 13 сентября вопрос о разрешении ВСУ бить оружием по территории РФ. Госсекретарь посетит Киев, чтобы сказать местным властям о разрешении наносить удары по российским территориям при помощи американских ракет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Штаты проведут переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы собираемся рассмотреть и выслушать просьбы Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности против России», — заявил Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Его слова приводит издание Bloomberg. Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят 13 сентября вопрос о разрешении ВСУ бить оружием по территории РФ. Госсекретарь посетит Киев, чтобы сказать местным властям о разрешении наносить удары по российским территориям при помощи американских ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...