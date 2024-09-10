Блинкен: США рассмотрят просьбы Киева снять ограничения на удары по России

Штаты проведут переговоры об использовании Украиной западного оружия большой дальности против России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Мы собираемся рассмотреть и выслушать просьбы Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности против России», — заявил Блинкен на пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. Его слова приводит издание
Энтони Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят 13 сентября вопрос о разрешении ВСУ бить оружием по территории РФ. Госсекретарь посетит Киев, чтобы сказать местным властям о разрешении наносить удары по российским территориям при помощи американских ракет.
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