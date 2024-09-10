В России захотели ужесточить продажу алкоголя молодым людям по примеру США

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Подобные ограничения работают на территории других стран, в частности США и Канады.
«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — передает агентство слова Хамзаева.
Депутат отметил, что разные виды оружия продаются в России с 21 года. По его словам, возраст, при котором разрешена продажа алкоголя, также должен быть пересмотрен законодательно.
Ранее Хамзаев предложил предоставить парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия. Инициатива обусловлена угрозами безопасности и возможными провокациями в адрес депутатов, дополнил депутат.
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