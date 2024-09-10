10 сентября 2024

В России захотели ужесточить продажу алкоголя молодым людям по примеру США

Хамзаев готовит законопроект, запрещающий продажу спиртного не достигшим 21 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хамзаев сравнил алкоголь и оружие с точки зрения общественной безопасности
Хамзаев сравнил алкоголь и оружие с точки зрения общественной безопасности Фото:

Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Подобные ограничения работают на территории других стран, в частности США и Канады.

«Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — передает агентство слова Хамзаева.

Депутат отметил, что разные виды оружия продаются в России с 21 года. По его словам, возраст, при котором разрешена продажа алкоголя, также должен быть пересмотрен законодательно.

Ранее Хамзаев предложил предоставить парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия. Инициатива обусловлена угрозами безопасности и возможными провокациями в адрес депутатов, дополнил депутат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил о подготовке законопроекта, который сможет запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года. Об этом он заявил в интервью РИА Новости. Подобные ограничения работают на территории других стран, в частности США и Канады. «Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — передает агентство слова Хамзаева. Депутат отметил, что разные виды оружия продаются в России с 21 года. По его словам, возраст, при котором разрешена продажа алкоголя, также должен быть пересмотрен законодательно. Ранее Хамзаев предложил предоставить парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия. Инициатива обусловлена угрозами безопасности и возможными провокациями в адрес депутатов, дополнил депутат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...