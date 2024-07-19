В Госдуме предложили разрешить депутатам носить огнестрельное оружие

Депутат Госдумы Султан Хамзаев от фракции «Единая Россия» предложил предоставить парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия. Инициатива обусловлена угрозами безопасности и возможными провокациями в адрес депутатов.
«Выступаю за то, чтобы депутатам Государственной Думы дали право на ношение боевого огнестрельного оружия. Это вопрос безопасности», — заявил Хамзаев в беседе с РИА Новости. Он также сравнил эту меру с предложением Росгвардии разрешить руководству ЦБ носить оружие и подчеркнул, что депутаты также должны обладать такой возможностью в свете особого внимания к ним, включая угрозы от врагов России.
Хамзаев подчеркнул, что не все депутаты могут позволить себе личную охрану, из-за чего необходимы дополнительные меры предосторожности. Кроме того, он выразил мнение, что депутаты должны проходить обязательные курсы оказания первой помощи и сдавать нормы ГТО.
Ранее Росгвардия предложила наделить заместителей председателя Банка России правом на ношение боевого оружия, передает MK.RU. Соответствующий проект постановления правительства, размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно нему, предлагается наделить правом на ношение оружия заместителей председателя ЦБ, их советников, а также директоров департаментов и их заместителей.
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