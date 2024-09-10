Масштабное контрнаступление ВС РФ под Курском: главное о боях в регионе к утру 11 сентября

Алаудинов сообщил об отбитых у ВСУ населенных пунктах под Курском

11 сентября 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

ВС РФ добились серьезных результатов на курском направлении Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские войска 10 сентября начали контрнаступление в Курской области, вытесняя с территории солдат ВСУ. По сведениям военкоров, боевики выбиты с территории около десятка населенных пунктов. Генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил сообщения о продвижении, но не сведения о спланированной операции по освобождению курского приграничья. Минобороны РФ сообщения не комментировало. Подробности контрнаступления ВС РФ к утру 11 сентября — в материале URA.RU. Что известно из официальных источников По сообщению замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, на Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты. Она нанесла существенные потери ВСУ. Он также подтвердил сообщения про отбитые у противника населенные пункты. «155-я бригада морской пехоты пользуется заслуженным авторитетом, тем, что они действительно просто красавцы, настоящие мужчины, настоящие россияне, настоящие герои. Вот сегодня они хорошенько оторвали противника, [он] понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», — сообщил Алаудинов в видеозаписи в своем telegram-канале. Российским военным удалось освободить несколько населенных пунктов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Украинские ресурсы написали о контрнаступлении О том, что россияне контратаковали в Курской области, подтверждая данные российских пабликов, написало издание «Страна.ua». По его данным, ВС РФ начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки. Тем самым ситуация на левом фланге группировки ВСУ на курском направлении ухудшилась. «Еще один удар произошел с недавно потерянного Коренево на Снагость. Если россияне оттеснят ВСУ к юго-востоку от реки, это позволит им снабжать подразделения в Глушковском районе по суше, что улучшит логистику», — написал ресурс. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Десантники выбили ВСУ О том, что ВСУ понесли потери и вынуждены были сдать населенные пункты, рассказал telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее он заявил о том, что украинские военные выбиты почти из десятка поселков. «56 полк ВДВ уничтожил толпу боевиков ВСУ и освободил поселок Курской области. Ранее Крымский десант освободил Комаровку, потом Вишневку. А теперь и 10-й Октябрь в Кореневском районе Курской области!» — написал telegram-канал утром 11 сентября. Контрнаступления ВС РФ дали ощутимые результаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появились кадры с пленными боевиками Российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ в ходе освобождения села Снагость в Курской области. Соответствующие кадры с БПЛА были обнародованы в telegram-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ. «Товарищи из 51 гв пдп взяли пленных в н. п. Снагость», — подписали видео авторы канала. Официального подтверждения сведений от Минобороны ВС РФ не было. Ожидается ответ на соответствующий запрос в ведомство. Потери техники зафиксировали военкоры Опубликована видеозапись, на которой ВС РФ наносят поражение украинским бойцам на закрепленных ранее позициях. Кадры, подтверждающие контрнаступление в Курской области, представил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России разносит скопления пехоты и техники оккупантов. Поддержку бронегруппам и штурмовикам оказывает эффективный огонь высокоточными боеприпасами», — сопроводили комментарием видео авторы канала. ВСУ бросают тяжело раненых боевиков ВСУ оставляют тяжелораненых бойцов в Курской области. Об этом рассказал командир одного из российских силовых подразделений в интервью РИА Новости. На предоставленных агентству кадрах виден боевик ВСУ, лежащий на матрасе с перевязанной головой, вокруг которого разбросаны медицинские шприцы и ампулы. Это свидетельствует о попытках оказания ему помощи и подчеркивает сложность ситуации, в которой оказались украинские военные в ходе боевых действий, передало агентство. Стала известна роль иностранных ЧВК в наступлении ВСУ В нападении на Курскую область участвовали иностранные наемники, в том числе представители частных военных компаний (ЧВК). Так прокомментировал ситуацию командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК. И в том числе, я считаю, что среди них были реальные [военные] НАТО», — сказал Алаудинов в интервью РИА Новости. Он также выразил мнение, что операцию по вторжению прорабатывал комитет штабов Североатлантический альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска 10 сентября начали контрнаступление в Курской области, вытесняя с территории солдат ВСУ. По сведениям военкоров, боевики выбиты с территории около десятка населенных пунктов. Генерал-майор Апти Алаудинов подтвердил сообщения о продвижении, но не сведения о спланированной операции по освобождению курского приграничья. Минобороны РФ сообщения не комментировало. Подробности контрнаступления ВС РФ к утру 11 сентября — в материале URA.RU. По сообщению замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ генерал-майора Апти Алаудинова, на Кореневском направлении зашла 155-я бригада морской пехоты. Она нанесла существенные потери ВСУ. Он также подтвердил сообщения про отбитые у противника населенные пункты. «155-я бригада морской пехоты пользуется заслуженным авторитетом, тем, что они действительно просто красавцы, настоящие мужчины, настоящие россияне, настоящие герои. Вот сегодня они хорошенько оторвали противника, [он] понес очень большие потери. Насколько я знаю, уже несколько населенных пунктов ребята отбили у противника», — сообщил Алаудинов в видеозаписи в своем telegram-канале. О том, что россияне контратаковали в Курской области, подтверждая данные российских пабликов, написало издание «Страна.ua». По его данным, ВС РФ начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки. Тем самым ситуация на левом фланге группировки ВСУ на курском направлении ухудшилась. «Еще один удар произошел с недавно потерянного Коренево на Снагость. Если россияне оттеснят ВСУ к юго-востоку от реки, это позволит им снабжать подразделения в Глушковском районе по суше, что улучшит логистику», — написал ресурс. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. О том, что ВСУ понесли потери и вынуждены были сдать населенные пункты, рассказал telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее он заявил о том, что украинские военные выбиты почти из десятка поселков. «56 полк ВДВ уничтожил толпу боевиков ВСУ и освободил поселок Курской области. Ранее Крымский десант освободил Комаровку, потом Вишневку. А теперь и 10-й Октябрь в Кореневском районе Курской области!» — написал telegram-канал утром 11 сентября. Российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ в ходе освобождения села Снагость в Курской области. Соответствующие кадры с БПЛА были обнародованы в telegram-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ. «Товарищи из 51 гв пдп взяли пленных в н. п. Снагость», — подписали видео авторы канала. Официального подтверждения сведений от Минобороны ВС РФ не было. Ожидается ответ на соответствующий запрос в ведомство. Опубликована видеозапись, на которой ВС РФ наносят поражение украинским бойцам на закрепленных ранее позициях. Кадры, подтверждающие контрнаступление в Курской области, представил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Армия России разносит скопления пехоты и техники оккупантов. Поддержку бронегруппам и штурмовикам оказывает эффективный огонь высокоточными боеприпасами», — сопроводили комментарием видео авторы канала. ВСУ оставляют тяжелораненых бойцов в Курской области. Об этом рассказал командир одного из российских силовых подразделений в интервью РИА Новости. На предоставленных агентству кадрах виден боевик ВСУ, лежащий на матрасе с перевязанной головой, вокруг которого разбросаны медицинские шприцы и ампулы. Это свидетельствует о попытках оказания ему помощи и подчеркивает сложность ситуации, в которой оказались украинские военные в ходе боевых действий, передало агентство. В нападении на Курскую область участвовали иностранные наемники, в том числе представители частных военных компаний (ЧВК). Так прокомментировал ситуацию командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. «Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК. И в том числе, я считаю, что среди них были реальные [военные] НАТО», — сказал Алаудинов в интервью РИА Новости. Он также выразил мнение, что операцию по вторжению прорабатывал комитет штабов Североатлантический альянса.