Украину обеспечат поддержкой в 1,1 млрд долларов

Украина получит поддержку в размере 1,1 миллиарда долларов. Об этом рассказали в Международном валютном фонде (МВФ).
«Достигнуто соглашение о выделении Украине транша на сумму 1,1 миллиарда долларов», — говорится в заявлении на сайте МВФ. Там добавили, что основным фактором стало соответствие экономики Украины критериям эффективности, установленным программой на июнь.
Положительное решение МВФ также было принято благодаря соглашениям с Киевом. Они вмещали в себя необходимые изменения в политике и реформы для поддержки макроэкономической стабильности, заключили в фонде.
Также известно, что с начала спецоперации администрация президента США Джо Байдена выделила Украине около 55,7 миллиарда долларов, но часть этих средств не была использована. Сейчас администрация добивается разрешения Конгресса на использование шести миллиардов долларов до 30 сентября.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил о выделении 443,5 миллиона долларов на 17-й пакет военной помощи Украине. Он включает танковые боеприпасы, зимнюю одежду, десантные катера и переносные зенитно-ракетные комплексы, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.