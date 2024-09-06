Администрация Байдена стремится сэкономить миллиарды долларов на помощи Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден, stock
Администрация Байдена не использовала половину средств, выделенных Украине, беспокоятся американские чиновники Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи для Киева в размере 125 миллиардов долларов, однако большая часть из средств не была использована. Об этом сообщает Reuters.

«Администрация объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 125 миллионов долларов, включая ракеты ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы. Однако большая часть из 7,8 миллиардов долларов, выделенных на PDA (Program for Defense Assistance) в законопроекте, подписанном Байденом в апреле, не была использована», — говорится в материале. Подобное вызывает опасения среди чиновников относительно возможности истечения срока использования шести миллиардов долларов по мере приближения к концу финансового года 30 сентября 2024 года.

Также ранее газета Politico написала, что украинский транш в размере 50 миллиардов долларов от США застопорился на фоне роста популярности кандидата в президенты страны Камалы Харрис. Подобная ситуация внесла раскол в переговоры между Евросоюзом и Штатами, так, Белый дом перестал считать приоритетным вопрос финансовой помощи Киеву, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи для Киева в размере 125 миллиардов долларов, однако большая часть из средств не была использована. Об этом сообщает Reuters. «Администрация объявила о новом пакете военной помощи стоимостью 125 миллионов долларов, включая ракеты ПВО, оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые ракеты и боеприпасы. Однако большая часть из 7,8 миллиардов долларов, выделенных на PDA (Program for Defense Assistance) в законопроекте, подписанном Байденом в апреле, не была использована», — говорится в материале. Подобное вызывает опасения среди чиновников относительно возможности истечения срока использования шести миллиардов долларов по мере приближения к концу финансового года 30 сентября 2024 года. Также ранее газета Politico написала, что украинский транш в размере 50 миллиардов долларов от США застопорился на фоне роста популярности кандидата в президенты страны Камалы Харрис. Подобная ситуация внесла раскол в переговоры между Евросоюзом и Штатами, так, Белый дом перестал считать приоритетным вопрос финансовой помощи Киеву, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...