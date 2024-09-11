Фармпроизводители намекнули на рост цен на лекарства

Фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства из-за предложенного Минфином РФ правила «второй лишний», которое дает преимущества на госзакупках отечественным товарам. Об этом говорится в отзыве Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) на разработанный Минфином РФ проект.
«В сфере госзакупок лекарств предложение министерства приведет к рискам дефицита отдельных препаратов и росту цен на них», — говорится в тексте отзыва АМФП. Там добавили, что Минфин предложил правило «второй лишний», которое дает преференции на госзакупках российским товарам.
Отраслевые ассоциации предупреждают, что это может привести к монополизации рынка препаратов, дефициту лекарств и повышению цен, увеличивая бюджетные расходы. Импортные товары, считают в АМФП, не будут участвовать в тендерах, если есть хотя бы одна заявка на отечественные препараты.
АМФП требует доработки проекта с Минздравом и Минпромторгом, в то время как последний говорит, что нововведение должно касаться жизненно важных средств, произведенных в ЕАЭС. Обсуждается локализация производства с подтверждением российского происхождения сырья. В проекте Минфина речь идет не только о стратегически значимых лекарствах, а о всех, что противоречит стратегии «Фарма-2030».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.