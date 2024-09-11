Фармпроизводители намекнули на рост цен на лекарства

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Предложение Минфина может вызвать рост цен на лекарства, заявили в АМФП
Предложение Минфина может вызвать рост цен на лекарства, заявили в АМФП Фото:

Фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства из-за предложенного Минфином РФ правила «второй лишний», которое дает преимущества на госзакупках отечественным товарам. Об этом говорится в отзыве Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) на разработанный Минфином РФ проект.

«В сфере госзакупок лекарств предложение министерства приведет к рискам дефицита отдельных препаратов и росту цен на них», — говорится в тексте отзыва АМФП. Там добавили, что Минфин предложил правило «второй лишний», которое дает преференции на госзакупках российским товарам.

Отраслевые ассоциации предупреждают, что это может привести к монополизации рынка препаратов, дефициту лекарств и повышению цен, увеличивая бюджетные расходы. Импортные товары, считают в АМФП, не будут участвовать в тендерах, если есть хотя бы одна заявка на отечественные препараты.

АМФП требует доработки проекта с Минздравом и Минпромторгом, в то время как последний говорит, что нововведение должно касаться жизненно важных средств, произведенных в ЕАЭС. Обсуждается локализация производства с подтверждением российского происхождения сырья. В проекте Минфина речь идет не только о стратегически значимых лекарствах, а о всех, что противоречит стратегии «Фарма-2030».

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Фармпроизводители предупредили о возможном росте цен на лекарства из-за предложенного Минфином РФ правила «второй лишний», которое дает преимущества на госзакупках отечественным товарам. Об этом говорится в отзыве Ассоциации международных фармпроизводителей (АМФП) на разработанный Минфином РФ проект. «В сфере госзакупок лекарств предложение министерства приведет к рискам дефицита отдельных препаратов и росту цен на них», — говорится в тексте отзыва АМФП. Там добавили, что Минфин предложил правило «второй лишний», которое дает преференции на госзакупках российским товарам. Отраслевые ассоциации предупреждают, что это может привести к монополизации рынка препаратов, дефициту лекарств и повышению цен, увеличивая бюджетные расходы. Импортные товары, считают в АМФП, не будут участвовать в тендерах, если есть хотя бы одна заявка на отечественные препараты. АМФП требует доработки проекта с Минздравом и Минпромторгом, в то время как последний говорит, что нововведение должно касаться жизненно важных средств, произведенных в ЕАЭС. Обсуждается локализация производства с подтверждением российского происхождения сырья. В проекте Минфина речь идет не только о стратегически значимых лекарствах, а о всех, что противоречит стратегии «Фарма-2030».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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