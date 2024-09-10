В Перми в жилом многоквартирном доме №13 на Клары Цеткин обрушились перекрытия. ЧП произошло утром 11 сентября, сообщают городские паблики.
«Сегодня [11 сентября] утром по адресу Клары Цеткин, 13 рухнули стены на первом этаже. На месте работают оперативные службы», — говорится в telegram-канале «ЧП и ДТП новости». Судя по фото, в момент происшествия на этаже здания, где произошло обрушение, находились жильцы. Одного из них спасатели эвакуировали на носилках. Информация от пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю ожидается.
В открытых источниках указано, что дом на Клары Цеткин, 13 является общежитием коридорного типа. Здание построено в 1967 году. В 2015 году в Перми обрушилась часть жилого пятиэтажного дома, расположенного на улице Куйбышева. Тогда в результате случившегося погибло двое жильцов дома.