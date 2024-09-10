У екатеринбургской пенсионерки украли в автобусе 1,5 миллиона

11 сентября 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Женщина везла деньги из одного банка в другой Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге у 72-летней пенсионерки украли в автобусе почти 1,5 миллиона рублей, которые та везла в сумке в банк. Подробности URA.RU рассказал источник. «Пенсионерка сняла в отделении „Альфа банка“ на улице Белореченской один миллион 418 тысяч рублей, чтобы отвезти их в другой банк и открыть вклад под более высокий процент. Женщина положила деньги в пакет, пакет — в сумку, и отправилась на остановку „Белореченская“. Там она села в автобус №87 и доехала до площади 1905 года. Когда вышла из автобуса, полезла в сумку за телефоном и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет», — рассказал собеседник агентства. Пожилая женщина написала заявление в полицию. Следователи запросили видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса, который принадлежит транспортной компании «Авто-Гамма». «Заявление гражданки поступило в отдел полиции №5 Ленинского района. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По результатам начатой проверки будет принято обоснованное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у 72-летней пенсионерки украли в автобусе почти 1,5 миллиона рублей, которые та везла в сумке в банк. Подробности URA.RU рассказал источник. «Пенсионерка сняла в отделении „Альфа банка“ на улице Белореченской один миллион 418 тысяч рублей, чтобы отвезти их в другой банк и открыть вклад под более высокий процент. Женщина положила деньги в пакет, пакет — в сумку, и отправилась на остановку „Белореченская“. Там она села в автобус №87 и доехала до площади 1905 года. Когда вышла из автобуса, полезла в сумку за телефоном и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет», — рассказал собеседник агентства. Пожилая женщина написала заявление в полицию. Следователи запросили видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса, который принадлежит транспортной компании «Авто-Гамма». «Заявление гражданки поступило в отдел полиции №5 Ленинского района. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По результатам начатой проверки будет принято обоснованное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.