10 сентября 2024

У екатеринбургской пенсионерки украли в автобусе 1,5 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина везла деньги из одного банка в другой Фото:

В Екатеринбурге у 72-летней пенсионерки украли в автобусе почти 1,5 миллиона рублей, которые та везла в сумке в банк. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Пенсионерка сняла в отделении „Альфа банка“ на улице Белореченской один миллион 418 тысяч рублей, чтобы отвезти их в другой банк и открыть вклад под более высокий процент. Женщина положила деньги в пакет, пакет — в сумку, и отправилась на остановку „Белореченская“. Там она села в автобус №87 и доехала до площади 1905 года. Когда вышла из автобуса, полезла в сумку за телефоном и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет», — рассказал собеседник агентства.

Пожилая женщина написала заявление в полицию. Следователи запросили видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса, который принадлежит транспортной компании «Авто-Гамма». «Заявление гражданки поступило в отдел полиции №5 Ленинского района. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По результатам начатой проверки будет принято обоснованное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге у 72-летней пенсионерки украли в автобусе почти 1,5 миллиона рублей, которые та везла в сумке в банк. Подробности URA.RU рассказал источник. «Пенсионерка сняла в отделении „Альфа банка“ на улице Белореченской один миллион 418 тысяч рублей, чтобы отвезти их в другой банк и открыть вклад под более высокий процент. Женщина положила деньги в пакет, пакет — в сумку, и отправилась на остановку „Белореченская“. Там она села в автобус №87 и доехала до площади 1905 года. Когда вышла из автобуса, полезла в сумку за телефоном и обнаружила, что сумка расстегнута, а пакета с деньгами нет», — рассказал собеседник агентства. Пожилая женщина написала заявление в полицию. Следователи запросили видеозаписи с камер наблюдения из салона автобуса, который принадлежит транспортной компании «Авто-Гамма». «Заявление гражданки поступило в отдел полиции №5 Ленинского района. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. По результатам начатой проверки будет принято обоснованное решение», — прокомментировали ситуацию в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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