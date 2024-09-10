10 сентября 2024

В Перми обрушились стены в общежитии. Онлайн-трансляция

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Обрушение душевой. Пермь
Не выдержали перегородки в душевой Фото:

В Перми утром 11 сентября в пятиэтажном общежитии на ул. Клары Цеткин, 13 обрушились перекрытия на первом этаже. Власти сообщили, что пострадавших нет.

11:47 11.09.2024 С места ЧП одну женщину увезли медики. Ей стало плохо с сердцем, передает корреспондент URA.RU. Между тем, к дому приехал мэр Перми Эдуард Соснин.

11:40 11.09.2024 В 12:00 на месте ЧП запланировано проведение внепланового заседания КЧС и ОПБ администрации города, передают из регионального ГУ МЧС.

Обрушение душевой. Пермь
В палатке у дома развернут оперштаб
Фото:

11:39 11.09.2024 «Произошло обрушение в подвале и на первом этаже на площади около 36 квадратных метров. Из здания эвакуированы 17 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Обрушение душевой. Пермь
Экстренные службы на месте
Фото:

11:38 11.09.2024 Известно, что дом на Клары Цеткин, 13 является общежитием коридорного типа. Здание построено в 1967 году.

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В Перми утром 11 сентября в пятиэтажном общежитии на ул. Клары Цеткин, 13 обрушились перекрытия на первом этаже. Власти сообщили, что пострадавших нет. 11:47 11.09.2024 С места ЧП одну женщину увезли медики. Ей стало плохо с сердцем, передает корреспондент URA.RU. Между тем, к дому приехал мэр Перми Эдуард Соснин. 11:40 11.09.2024 В 12:00 на месте ЧП запланировано проведение внепланового заседания КЧС и ОПБ администрации города, передают из регионального ГУ МЧС. 11:39 11.09.2024 «Произошло обрушение в подвале и на первом этаже на площади около 36 квадратных метров. Из здания эвакуированы 17 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин. 11:38 11.09.2024 Известно, что дом на Клары Цеткин, 13 является общежитием коридорного типа. Здание построено в 1967 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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