11:3911.09.2024 «Произошло обрушение в подвале и на первом этаже на площади около 36 квадратных метров. Из здания эвакуированы 17 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
11:3811.09.2024 Известно, что дом на Клары Цеткин, 13 является общежитием коридорного типа. Здание построено в 1967 году.
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В Перми утром 11 сентября в пятиэтажном общежитии на ул. Клары Цеткин, 13 обрушились перекрытия на первом этаже. Власти сообщили, что пострадавших нет. 11:47 11.09.2024 С места ЧП одну женщину увезли медики. Ей стало плохо с сердцем, передает корреспондент URA.RU. Между тем, к дому приехал мэр Перми Эдуард Соснин. 11:40 11.09.2024 В 12:00 на месте ЧП запланировано проведение внепланового заседания КЧС и ОПБ администрации города, передают из регионального ГУ МЧС. 11:39 11.09.2024 «Произошло обрушение в подвале и на первом этаже на площади около 36 квадратных метров. Из здания эвакуированы 17 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин. 11:38 11.09.2024 Известно, что дом на Клары Цеткин, 13 является общежитием коридорного типа. Здание построено в 1967 году.