Прокурор Парижа назвала причину ареста Дурова

Прокурор Парижа: Дурова арестовали из-за отсутствия реакции Telegram на запросы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Дурова арестовали, потому что Telegram не отвечал на запросы властей Франции, заявила Лор Беко Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали из-за отсутствия реакции мессенджера на запросы Франции. Также в этом деле присутствовало желание показать, что в мире развивается организованная преступность, сообщила прокурор Парижа Лор Беко.

«Решение начать расследование непосредственно в отношении Дурова было связано с отсутствием реакции Telegram на запросы французских следователей, а также с желанием показать, что „в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность“», — заявила Беко в эфире радио RTL.

Ранее французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что Павел Дуров может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля, а также разрешения покинуть Францию. Он имеет на это право, учитывая наличие у него детей за границей и возможные неотложные семейные обстоятельства. Кроме того, адвокат Дурова может запросить изменение условий надзора, чтобы они стали менее строгими. Предполагается, что запрос на изменение условий может быть отправлен в суд примерно через 8-12 месяцев после начала судебного надзора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основателя Telegram Павла Дурова арестовали из-за отсутствия реакции мессенджера на запросы Франции. Также в этом деле присутствовало желание показать, что в мире развивается организованная преступность, сообщила прокурор Парижа Лор Беко. «Решение начать расследование непосредственно в отношении Дурова было связано с отсутствием реакции Telegram на запросы французских следователей, а также с желанием показать, что „в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность“», — заявила Беко в эфире радио RTL. Ранее французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что Павел Дуров может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля, а также разрешения покинуть Францию. Он имеет на это право, учитывая наличие у него детей за границей и возможные неотложные семейные обстоятельства. Кроме того, адвокат Дурова может запросить изменение условий надзора, чтобы они стали менее строгими. Предполагается, что запрос на изменение условий может быть отправлен в суд примерно через 8-12 месяцев после начала судебного надзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...