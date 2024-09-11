Прокурор Парижа назвала причину ареста Дурова

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали из-за отсутствия реакции мессенджера на запросы Франции. Также в этом деле присутствовало желание показать, что в мире развивается организованная преступность, сообщила прокурор Парижа Лор Беко.
«Решение начать расследование непосредственно в отношении Дурова было связано с отсутствием реакции Telegram на запросы французских следователей, а также с желанием показать, что „в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность“», — заявила Беко в эфире радио
Ранее французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что Павел Дуров может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля, а также разрешения покинуть Францию. Он имеет на это право, учитывая наличие у него детей за границей и возможные неотложные семейные обстоятельства. Кроме того, адвокат Дурова может запросить изменение условий надзора, чтобы они стали менее строгими. Предполагается, что запрос на изменение условий может быть отправлен в суд примерно через 8-12 месяцев после начала судебного надзора.
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