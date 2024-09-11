Прокурор Парижа назвала причину ареста Дурова

Прокурор Парижа: Дурова арестовали из-за отсутствия реакции Telegram на запросы

11 сентября 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Дурова арестовали, потому что Telegram не отвечал на запросы властей Франции, заявила Лор Беко Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основателя Telegram Павла Дурова арестовали из-за отсутствия реакции мессенджера на запросы Франции. Также в этом деле присутствовало желание показать, что в мире развивается организованная преступность, сообщила прокурор Парижа Лор Беко. «Решение начать расследование непосредственно в отношении Дурова было связано с отсутствием реакции Telegram на запросы французских следователей, а также с желанием показать, что „в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность“», — заявила Беко в эфире радио RTL . Ранее французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что Павел Дуров может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля, а также разрешения покинуть Францию. Он имеет на это право, учитывая наличие у него детей за границей и возможные неотложные семейные обстоятельства. Кроме того, адвокат Дурова может запросить изменение условий надзора, чтобы они стали менее строгими. Предполагается, что запрос на изменение условий может быть отправлен в суд примерно через 8-12 месяцев после начала судебного надзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали из-за отсутствия реакции мессенджера на запросы Франции. Также в этом деле присутствовало желание показать, что в мире развивается организованная преступность, сообщила прокурор Парижа Лор Беко. «Решение начать расследование непосредственно в отношении Дурова было связано с отсутствием реакции Telegram на запросы французских следователей, а также с желанием показать, что „в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность“», — заявила Беко в эфире радио RTL. Ранее французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд заявил, что Павел Дуров может попытаться добиться смягчения условий судебного контроля, а также разрешения покинуть Францию. Он имеет на это право, учитывая наличие у него детей за границей и возможные неотложные семейные обстоятельства. Кроме того, адвокат Дурова может запросить изменение условий надзора, чтобы они стали менее строгими. Предполагается, что запрос на изменение условий может быть отправлен в суд примерно через 8-12 месяцев после начала судебного надзора.