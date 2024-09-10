10 сентября 2024

Тюменские власти планируют продать алкозавод

© Служба новостей «URA.RU»
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На заводе производят водку, джин, виски и бренди
На заводе производят водку, джин, виски и бренди Фото:

Власти Тюменской области планируют продать алкозавод «Бенат». Акции компании хотят включить в программу приватизации госимущества. Такая информация указана в документах регионального департамента имущественных отношений.

«Перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2024 году: акционерное общество „Бенат“. Количество акций — 462,5 тысяч штук (50,15%)», — указано в документе.

Завод расположен на улице Мельзаводской. Там производят водку, виски, бренди, джин и ликер.

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Власти Тюменской области планируют продать алкозавод «Бенат». Акции компании хотят включить в программу приватизации госимущества. Такая информация указана в документах регионального департамента имущественных отношений. «Перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2024 году: акционерное общество „Бенат“. Количество акций — 462,5 тысяч штук (50,15%)», — указано в документе. Завод расположен на улице Мельзаводской. Там производят водку, виски, бренди, джин и ликер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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