Тюменские власти планируют продать алкозавод

На заводе производят водку, джин, виски и бренди
Власти Тюменской области планируют продать алкозавод «Бенат». Акции компании хотят включить в программу приватизации госимущества. Такая информация указана в документах регионального департамента имущественных отношений.
«Перечень хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Тюменской области, акции, доли в уставных капиталах которых планируются к приватизации в 2024 году: акционерное общество „Бенат“. Количество акций — 462,5 тысяч штук (50,15%)», — указано в документе.
Завод расположен на улице Мельзаводской. Там производят водку, виски, бренди, джин и ликер.
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