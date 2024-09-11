Первым проститься с Александром Масляковым вышел хоккеист Владислав Третьяк

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Прощание с Масляковым. Москва, масляков александр
В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым Фото:

Советский хоккеист и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк первым попрощался с ведущим КВН Александром Масляковым. Он перекрестился возле гроба и возложил цветы.

«Первым проститься с Александром Масляковым вышел Владислав Третьяк», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что он перекрестился у гроба и возложил цветы.

Среди гостей на прощании также был певец Сергей Трофимов. Гражданская панихида пройдет с 10:00 до 13:00 (МСК). Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

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Советский хоккеист и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк первым попрощался с ведущим КВН Александром Масляковым. Он перекрестился возле гроба и возложил цветы. «Первым проститься с Александром Масляковым вышел Владислав Третьяк», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что он перекрестился у гроба и возложил цветы. Среди гостей на прощании также был певец Сергей Трофимов. Гражданская панихида пройдет с 10:00 до 13:00 (МСК). Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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