Первым проститься с Александром Масляковым вышел хоккеист Владислав Третьяк

В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым
Советский хоккеист и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк первым попрощался с ведущим КВН Александром Масляковым. Он перекрестился возле гроба и возложил цветы.
«Первым проститься с Александром Масляковым вышел Владислав Третьяк», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что он перекрестился у гроба и возложил цветы.
Среди гостей на прощании также был певец Сергей Трофимов. Гражданская панихида пройдет с 10:00 до 13:00 (МСК). Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.
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