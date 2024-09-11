Общество Первым проститься с Александром Масляковым вышел хоккеист Владислав Третьяк 11 сентября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 + В Москве проходит церемония прощания с Александром Масляковым Фото: Стрингер © URA.RU Советский хоккеист и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк первым попрощался с ведущим КВН Александром Масляковым. Он перекрестился возле гроба и возложил цветы. «Первым проститься с Александром Масляковым вышел Владислав Третьяк», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что он перекрестился у гроба и возложил цветы. Среди гостей на прощании также был певец Сергей Трофимов. Гражданская панихида пройдет с 10:00 до 13:00 (МСК). Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Советский хоккеист и глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк первым попрощался с ведущим КВН Александром Масляковым. Он перекрестился возле гроба и возложил цветы. «Первым проститься с Александром Масляковым вышел Владислав Третьяк», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что он перекрестился у гроба и возложил цветы. Среди гостей на прощании также был певец Сергей Трофимов. Гражданская панихида пройдет с 10:00 до 13:00 (МСК). Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям