В Екатеринбурге заслуженный врач РФ обманула полицию, чтобы отдать аферистам миллионы

В Екатеринбурге заслуженный врач РФ стала жертвой мошенников, продав квартиру

11 сентября 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Женщина действовала под диктовку незнакомцев и перечисляла им деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге заслуженный врач России Татьяна Н. стала жертвой мошенников, переведя им свои накопления и деньги от проданной квартиры. Отговорить ее от опасной сделки пытались риелтор и начальник отдела полиции, но медик пошла на хитрость и в итоге попалась в сети жуликов. Подробности очередной аферы URA.RU рассказал источник. «Женщине по стандартной схеме позвонил „сотрудник МТС“, сказал, что надо продлить договор, и попросил продиктовать коды, отправленные в смс, что она и сделала. Далее стали звонить „сотрудники Госуслуг и Центробанка“, которые убедили ее перевести 700 тысяч личных накоплений на „безопасные счета“. Врач последовала совету», — рассказал собеседник агентства. Далее женщине сообщили, что решением суда у нее якобы признано недействительным право собственности на квартиру в Чкаловском районе. Ее поэтому надо продать, а деньги опять же перекинуть на «безопасные ячейки». Встревоженная врач обратилась в агентство «Новосел» и заявила, что срочно продает жилплощадь. «Риелтор заподозрила неладное и несколько раз спросила клиентку, не попала ли та под влияние третьих лиц, почему она в спешке продает квартиру по цене ниже рыночной? Но дама уходила от прямого ответа. Риелтор сообщила о ситуации в отдел полиции №12, откуда предполагаемой жертве позвонил сам начальник и предупредил, что ее, возможно, пытаются обмануть аферисты. Но врач схитрила, уверив, что продает квартиру ради дочери, которой хочет помочь с ипотекой», — продолжает источник.



В итоге вырученные от продажи 5,5 миллионов заслуженный врач РФ через банкомат в ТЦ «Дирижабль» перевела на счет незнакомки. Когда разговор прервался, женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Общий ущерб составил шесть млн 200 тысяч рублей. Позже медик призналась полицейским, что знала о подобных схемах, профилактические беседы проводились по месту жительства и на работе — в медицинском университете. Возбуждено уголовное дело по статье ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заслуженный врач России Татьяна Н. стала жертвой мошенников, переведя им свои накопления и деньги от проданной квартиры. Отговорить ее от опасной сделки пытались риелтор и начальник отдела полиции, но медик пошла на хитрость и в итоге попалась в сети жуликов. Подробности очередной аферы URA.RU рассказал источник. «Женщине по стандартной схеме позвонил „сотрудник МТС“, сказал, что надо продлить договор, и попросил продиктовать коды, отправленные в смс, что она и сделала. Далее стали звонить „сотрудники Госуслуг и Центробанка“, которые убедили ее перевести 700 тысяч личных накоплений на „безопасные счета“. Врач последовала совету», — рассказал собеседник агентства. Далее женщине сообщили, что решением суда у нее якобы признано недействительным право собственности на квартиру в Чкаловском районе. Ее поэтому надо продать, а деньги опять же перекинуть на «безопасные ячейки». Встревоженная врач обратилась в агентство «Новосел» и заявила, что срочно продает жилплощадь. «Риелтор заподозрила неладное и несколько раз спросила клиентку, не попала ли та под влияние третьих лиц, почему она в спешке продает квартиру по цене ниже рыночной? Но дама уходила от прямого ответа. Риелтор сообщила о ситуации в отдел полиции №12, откуда предполагаемой жертве позвонил сам начальник и предупредил, что ее, возможно, пытаются обмануть аферисты. Но врач схитрила, уверив, что продает квартиру ради дочери, которой хочет помочь с ипотекой», — продолжает источник. В итоге вырученные от продажи 5,5 миллионов заслуженный врач РФ через банкомат в ТЦ «Дирижабль» перевела на счет незнакомки. Когда разговор прервался, женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Общий ущерб составил шесть млн 200 тысяч рублей. Позже медик призналась полицейским, что знала о подобных схемах, профилактические беседы проводились по месту жительства и на работе — в медицинском университете. Возбуждено уголовное дело по статье ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».