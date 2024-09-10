10 сентября 2024

В ЯНАО на пешеходном переходе сбили ребенка на самокате. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в Ноябрьске на улице Ленина
ДТП произошло в Ноябрьске на улице Ленина Фото:

В Ноябрьске на улице Ленина произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на самокате, когда его сбил автомобиль. Об этом сообщают в соцсетях.

«Улица Ленина, на пешеходном переходе сбили ребенка, он был на самокате», — сообщает telegram-канал NSK. Агентство URA.RU подготовило запрос в отдел Госавтоинспекции Ноябрьска. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске на улице Ленина произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на самокате, когда его сбил автомобиль. Об этом сообщают в соцсетях. «Улица Ленина, на пешеходном переходе сбили ребенка, он был на самокате», — сообщает telegram-канал NSK. Агентство URA.RU подготовило запрос в отдел Госавтоинспекции Ноябрьска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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