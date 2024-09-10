ДТП произошло в Ноябрьске на улице Ленина
В Ноябрьске на улице Ленина произошло ДТП с участием ребенка. Мальчик ехал по пешеходному переходу на самокате, когда его сбил автомобиль. Об этом сообщают в соцсетях.
«Улица Ленина, на пешеходном переходе сбили ребенка, он был на самокате», — сообщает telegram-канал NSK. Агентство URA.RU подготовило запрос в отдел Госавтоинспекции Ноябрьска. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!