Звезда «Уральских пельменей» предложил назвать улицу в Екатеринбурге в честь Маслякова

Сергей Исаев: одна из улиц в Екатеринбурге будет названа именем Маслякова

11 сентября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Сергей Исаев и его коллеги пришли проститься с Масляковым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Звезда коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев выступил с идеей назвать одну из улиц Екатеринбурга в честь Александра Маслякова. Об этом артист заявил на церемонии прощания с ведущим КВН, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо за все. Александр Васильевич родился в Свердловске, и я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем», — сказал Исаев. Проститься с Масляковым пришли и другие актеры из «Уральских пельменей». Такие, как Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин и Максим Ярица. Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. URA.RU публикует фоторепортаж, как проходит церемония прощания с российским телеведущим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев выступил с идеей назвать одну из улиц Екатеринбурга в честь Александра Маслякова. Об этом артист заявил на церемонии прощания с ведущим КВН, передает корреспондент URA.RU. «Спасибо за все. Александр Васильевич родился в Свердловске, и я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем», — сказал Исаев. Проститься с Масляковым пришли и другие актеры из «Уральских пельменей». Такие, как Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин и Максим Ярица. Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. URA.RU публикует фоторепортаж, как проходит церемония прощания с российским телеведущим.