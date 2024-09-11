Звезда «Уральских пельменей» предложил назвать улицу в Екатеринбурге в честь Маслякова

Звезда коллектива «Уральские пельмени» Сергей Исаев выступил с идеей назвать одну из улиц Екатеринбурга в честь Александра Маслякова. Об этом артист заявил на церемонии прощания с ведущим КВН, передает корреспондент URA.RU.
«Спасибо за все. Александр Васильевич родился в Свердловске, и я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем», — сказал Исаев. Проститься с Масляковым пришли и другие актеры из «Уральских пельменей». Такие, как Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин и Максим Ярица.
Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. URA.RU публикует фоторепортаж, как проходит церемония прощания с российским телеведущим.
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