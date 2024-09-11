Основателя КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Фоторепортаж

11 сентября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

На здании «Планета КВН» установлен экран с портретом Александра Маслякова Фото: Стрингер © URA.RU Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. Телеведущего похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с актрисой Элиной Быстрицкой и диктором Игорем Кирилловым. Как прошли похороны Александра Маслякова — в фоторепортаже URA.RU. С утра перед началом церемонии прощания с Александром Масляковым у концертного зала были предприняты меры безопасности: установлены железные ограждения и рамки. Также был перекрыт второй выход из станции метро «Марьина Роща». За час до начала официальной части церемонии прощания десятки поклонников телеведущего прибыли к зданию с цветами, чтобы отдать последние почести. Сама гражданская панихида началась в 10.00 и продолжится до 13 часов по московскому времени. Церемония прощания прошла в центре «Планета КВН» в Москве, где на экране был изображен черно-белый портрет Александра Маслякова. На церемонии прощания с телеведущим присутствовали многие его друзья и коллеги. Среди них были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, цирковые артисты Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Кроме того, президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с ведущим КВН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель и ведущий юмористической игры КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет после долгой борьбы с раком легких. Телеведущего похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с актрисой Элиной Быстрицкой и диктором Игорем Кирилловым. Как прошли похороны Александра Маслякова — в фоторепортаже URA.RU. С утра перед началом церемонии прощания с Александром Масляковым у концертного зала были предприняты меры безопасности: установлены железные ограждения и рамки. Также был перекрыт второй выход из станции метро «Марьина Роща». За час до начала официальной части церемонии прощания десятки поклонников телеведущего прибыли к зданию с цветами, чтобы отдать последние почести. Сама гражданская панихида началась в 10.00 и продолжится до 13 часов по московскому времени. Церемония прощания прошла в центре «Планета КВН» в Москве, где на экране был изображен черно-белый портрет Александра Маслякова. На церемонии прощания с телеведущим присутствовали многие его друзья и коллеги. Среди них были замечены генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья, телеведущий Леонид Якубович, актер Константин Райкин, цирковые артисты Эдгард и Аскольд Запашные, актриса и участница КВН Екатерина Скулкина, а также заместитель главы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Кроме того, президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с ведущим КВН.