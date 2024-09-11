Депутат челябинского парламента досрочно сложит полномочия ради другого мандата

Единоросс Буяков сдаст мандат областного заксобрания ради гордумы Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Буяков Сергей. Челябинск, буяков сергей
Сергей Буяков сделал первый шаг к должности спикера гордумы Челябинска Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 11 сентября в областном парламенте. Перед этим Буяков вошел в число победителей выборов в городскую думу Челябинска.

«Заявление Буякова поступило и зарегистрировано в надлежащем порядке. Оно будет рассмотрено в ближайшее время», — сообщили URA.RU в заксобрании.

По информации URA.RU, Буяков рассматривается как будущий председатель городской думы. В этом качестве он должен сменить Андрея Шмидта, который руководил действующим депутатским корпусом.

Выборы в гордуму Челябинска были ключевыми среди 60 кампаний по формированию новых представительных органов власти в муниципалитетах. В одномандатных округах 23 места из 25 получили единороссы. Из 12 депутатов-списочников восемь также будут представлять партию власти, по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своим представителем определились только либерал-демократы.

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Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 11 сентября в областном парламенте. Перед этим Буяков вошел в число победителей выборов в городскую думу Челябинска. «Заявление Буякова поступило и зарегистрировано в надлежащем порядке. Оно будет рассмотрено в ближайшее время», — сообщили URA.RU в заксобрании. По информации URA.RU, Буяков рассматривается как будущий председатель городской думы. В этом качестве он должен сменить Андрея Шмидта, который руководил действующим депутатским корпусом. Выборы в гордуму Челябинска были ключевыми среди 60 кампаний по формированию новых представительных органов власти в муниципалитетах. В одномандатных округах 23 места из 25 получили единороссы. Из 12 депутатов-списочников восемь также будут представлять партию власти, по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своим представителем определились только либерал-демократы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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