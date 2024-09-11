Депутат челябинского парламента досрочно сложит полномочия ради другого мандата

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков подал заявление о досрочном сложении полномочий. Эту информацию подтвердили URA.RU 11 сентября в областном парламенте. Перед этим Буяков вошел в число победителей выборов в городскую думу Челябинска.
«Заявление Буякова поступило и зарегистрировано в надлежащем порядке. Оно будет рассмотрено в ближайшее время», — сообщили URA.RU в заксобрании.
По информации URA.RU, Буяков рассматривается как будущий председатель городской думы. В этом качестве он должен сменить Андрея Шмидта, который руководил действующим депутатским корпусом.
Выборы в гордуму Челябинска были ключевыми среди 60 кампаний по формированию новых представительных органов власти в муниципалитетах. В одномандатных округах 23 места из 25 получили единороссы. Из 12 депутатов-списочников восемь также будут представлять партию власти, по одному мандату получили ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Пока со своим представителем определились только либерал-демократы.
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