В Кремле рассказали о принятых решениях Запада ударить по России

Песков: Запад уже принял решения о ракетных атаках по России

Уровень напряжения достиг максимума, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все решения Запада относительно возможных ракетных атак на Россию, скорее всего, уже приняты. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все эти решения, скорее всего, уже приняты. Можно предположить это с большой долей вероятности», — заявил Песков. Он добавил, что в СМИ проходит кампания, направленная на легализацию решений по конфликту на Украине.

Западные страны пытаются дистанцироваться от него, но Песков утверждает, что это им не удается, и вовлеченность Запада становится все более явной, что лишь усугубляет эскалацию. Он также отметил, что уровень напряженности достиг максимума.