В Кремле рассказали о принятых решениях Запада ударить по России

Песков: Запад уже принял решения о ракетных атаках по России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Уровень напряжения достиг максимума, заявил Песков Фото:

Все решения Запада относительно возможных ракетных атак на Россию, скорее всего, уже приняты. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все эти решения, скорее всего, уже приняты. Можно предположить это с большой долей вероятности», — заявил Песков. Он добавил, что в СМИ проходит кампания, направленная на легализацию решений по конфликту на Украине.

Западные страны пытаются дистанцироваться от него, но Песков утверждает, что это им не удается, и вовлеченность Запада становится все более явной, что лишь усугубляет эскалацию. Он также отметил, что уровень напряженности достиг максимума.

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Все решения Запада относительно возможных ракетных атак на Россию, скорее всего, уже приняты. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все эти решения, скорее всего, уже приняты. Можно предположить это с большой долей вероятности», — заявил Песков. Он добавил, что в СМИ проходит кампания, направленная на легализацию решений по конфликту на Украине. Западные страны пытаются дистанцироваться от него, но Песков утверждает, что это им не удается, и вовлеченность Запада становится все более явной, что лишь усугубляет эскалацию. Он также отметил, что уровень напряженности достиг максимума.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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