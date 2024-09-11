«Выпивал у подъезда»: что известно о екатеринбуржце, изнасиловавшем мальчика на Уралмаше. Фото

Екатеринбуржец, подозреваемый в изнасиловании мальчика, работал на заводе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соседи назвали обычным екатеринбуржца, которого обвиняют в педофилии
Соседи назвали обычным екатеринбуржца, которого обвиняют в педофилии Фото:

Екатеринбуржец Александр, который подозревается в изнасиловании четвероклассника, часто выпивал у подъезда и ранее работал на заводе. В своей квартире на Уралмаше он проживал один, рассказали URA.RU его соседи.

«Он — обычный. Всегда здоровался. Я и представить не мог, что он может такое совершить. Часто видел, что он у подъезда с друзьями выпивал», — сказал первый собеседник агентства.

По словам второй собеседницы, мужчина живет в квартире на Новаторов более десяти лет. «Только друзья приходили в гости. Его мама работает в РЖД в Сочи. Сам он раньше трудился на Машиностроительном заводе имени Калинина. Но недавно сказал, что уволился оттуда. Хотел на другое предприятие пойти», — рассказала соседка.

Как писало URA.RU, Александр познакомился с мальчиком в популярной среди подростков онлайн-игре Roblox. Он обменялся с ним номерами и продолжил писать в Telegram. Вскоре 37-летний мужчина предложил мальчику увидеться у торгового центра «Омега».

Там Александр предложил школьнику поехать к нему домой. В его квартире мужчина якобы раздел и изнасиловал ребенка. Тот поначалу не рассказывал родителям о случившемся, пока мама случайно не узнала об этом.

Она написала заявление в полицию. Сыщики задержали Александра днем 10 сентября в его квартире. Он дал признательные показания. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

Квартира с коричневой дверью, где жил подозреваемый в насилии мужчина
Квартира с коричневой дверью, где жил подозреваемый в насилии мужчина
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Александр, который подозревается в изнасиловании четвероклассника, часто выпивал у подъезда и ранее работал на заводе. В своей квартире на Уралмаше он проживал один, рассказали URA.RU его соседи. «Он — обычный. Всегда здоровался. Я и представить не мог, что он может такое совершить. Часто видел, что он у подъезда с друзьями выпивал», — сказал первый собеседник агентства. По словам второй собеседницы, мужчина живет в квартире на Новаторов более десяти лет. «Только друзья приходили в гости. Его мама работает в РЖД в Сочи. Сам он раньше трудился на Машиностроительном заводе имени Калинина. Но недавно сказал, что уволился оттуда. Хотел на другое предприятие пойти», — рассказала соседка. Как писало URA.RU, Александр познакомился с мальчиком в популярной среди подростков онлайн-игре Roblox. Он обменялся с ним номерами и продолжил писать в Telegram. Вскоре 37-летний мужчина предложил мальчику увидеться у торгового центра «Омега». Там Александр предложил школьнику поехать к нему домой. В его квартире мужчина якобы раздел и изнасиловал ребенка. Тот поначалу не рассказывал родителям о случившемся, пока мама случайно не узнала об этом. Она написала заявление в полицию. Сыщики задержали Александра днем 10 сентября в его квартире. Он дал признательные показания. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...