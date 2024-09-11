Екатеринбуржец Александр, который подозревается в изнасиловании четвероклассника, часто выпивал у подъезда и ранее работал на заводе. В своей квартире на Уралмаше он проживал один, рассказали URA.RU его соседи.
«Он — обычный. Всегда здоровался. Я и представить не мог, что он может такое совершить. Часто видел, что он у подъезда с друзьями выпивал», — сказал первый собеседник агентства.
По словам второй собеседницы, мужчина живет в квартире на Новаторов более десяти лет. «Только друзья приходили в гости. Его мама работает в РЖД в Сочи. Сам он раньше трудился на Машиностроительном заводе имени Калинина. Но недавно сказал, что уволился оттуда. Хотел на другое предприятие пойти», — рассказала соседка.
Как писало URA.RU, Александр познакомился с мальчиком в популярной среди подростков онлайн-игре Roblox. Он обменялся с ним номерами и продолжил писать в Telegram. Вскоре 37-летний мужчина предложил мальчику увидеться у торгового центра «Омега».
Там Александр предложил школьнику поехать к нему домой. В его квартире мужчина якобы раздел и изнасиловал ребенка. Тот поначалу не рассказывал родителям о случившемся, пока мама случайно не узнала об этом.
Она написала заявление в полицию. Сыщики задержали Александра днем 10 сентября в его квартире. Он дал признательные показания. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.
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