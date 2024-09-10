На Уралмаше четвероклассника в День знаний изнасиловал знакомый по игре Roblox

11 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Мужчина втерся в доверие к ребенку, напросился домой и изнасиловал (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Екатеринбурге ученика 4-го класса одной из школ изнасиловал 37-летний мужчина, с которым ребенок познакомился в сетевой игре и состоял в переписке. Это произошло дома у мальчика, который пригласил нового «друга» к себе. Подробности URA.RU рассказал источник. «В конце августа школьник играл на ноутбуке в сетевую игру „Роблокс“, через некоторое время ему пришло смс-сообщение с неизвестного аккаунта с текстом: „Привет, я Александр“. Они обменялись телефонами и продолжили переписку уже в telegram-канале. На следующее утро ребенку пришло сообщение от нового знакомого с предложением встретиться, мальчик согласился», — рассказал собеседник агентства. Встречу назначили на первое сентября возле торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов. Там возле ресторана «Вкусно и Точка» к ребенку подошел взрослый мужчина и предложил поехать к мальчику домой. Тот снова согласился. «Зайдя в квартиру, Александр молча схватил за руки несовершеннолетнего, положил на кровать, раздел и совершил изнасилование. В результате действий ребенок ощущал боль, но не кричал, так как испугался», — говорит собеседник. Мать пострадавшего ребенка узнала о происшествии случайно, когда обнаружила в приложении банка информацию о покупке с карты сына, о которой он ей не сообщал. Тот признался, что покупку совершил его новый друг Александр. Женщина нашла и переписку интимного характера ребенка в мессенджере с неизвестным мужчиной. После этого школьник рассказал о насилии над ним. Сыщикам удалось по горячим следам задержать подозреваемого, это некий Трофимов — неработающий и ранее несудимый гражданин. Он дал признательные показания и сейчас задержан. Дома у мужчины проведен обыск, изъяты сотовые телефоны, банковские карты, флеш-карты и системный блок. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге ученика 4-го класса одной из школ изнасиловал 37-летний мужчина, с которым ребенок познакомился в сетевой игре и состоял в переписке. Это произошло дома у мальчика, который пригласил нового «друга» к себе. Подробности URA.RU рассказал источник. «В конце августа школьник играл на ноутбуке в сетевую игру „Роблокс“, через некоторое время ему пришло смс-сообщение с неизвестного аккаунта с текстом: „Привет, я Александр“. Они обменялись телефонами и продолжили переписку уже в telegram-канале. На следующее утро ребенку пришло сообщение от нового знакомого с предложением встретиться, мальчик согласился», — рассказал собеседник агентства. Встречу назначили на первое сентября возле торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов. Там возле ресторана «Вкусно и Точка» к ребенку подошел взрослый мужчина и предложил поехать к мальчику домой. Тот снова согласился. «Зайдя в квартиру, Александр молча схватил за руки несовершеннолетнего, положил на кровать, раздел и совершил изнасилование. В результате действий ребенок ощущал боль, но не кричал, так как испугался», — говорит собеседник. Мать пострадавшего ребенка узнала о происшествии случайно, когда обнаружила в приложении банка информацию о покупке с карты сына, о которой он ей не сообщал. Тот признался, что покупку совершил его новый друг Александр. Женщина нашла и переписку интимного характера ребенка в мессенджере с неизвестным мужчиной. После этого школьник рассказал о насилии над ним. Сыщикам удалось по горячим следам задержать подозреваемого, это некий Трофимов — неработающий и ранее несудимый гражданин. Он дал признательные показания и сейчас задержан. Дома у мужчины проведен обыск, изъяты сотовые телефоны, банковские карты, флеш-карты и системный блок. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария.