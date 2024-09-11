Песков оценил возможные удары Норвегии по Мурманску

Песков призвал относиться к информации из telegram-каналов с осторожностью

11 сентября 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

К информации от telegram-каналов нужно относиться осторожно, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал информацию о том, что удары беспилотниками по Мурманской области могли наноситься из Норвегии, отметив, что к информации из telegram-каналов нужно подходить с осторожностью. По его словам такими данными владеют только военные и спецслужбы. «Давайте относиться к информации от telegram-каналов соответственно. Эта информация, которая, скорее всего, доступна только военным и спецслужбам», — заявил Песков. Пресс-секретарь предупредил о недостоверности таких источников и отметил, что не может дать точной информации. По информации telegram-канала Baza, один из беспилотников, замеченных в Североморске, прилетел из Норвегии, еще два — из Архангельска. Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил о принятых мерах безопасности и работе ПВО по уничтожению вражеских беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла прокомментировал информацию о том, что удары беспилотниками по Мурманской области могли наноситься из Норвегии, отметив, что к информации из telegram-каналов нужно подходить с осторожностью. По его словам такими данными владеют только военные и спецслужбы. «Давайте относиться к информации от telegram-каналов соответственно. Эта информация, которая, скорее всего, доступна только военным и спецслужбам», — заявил Песков. Пресс-секретарь предупредил о недостоверности таких источников и отметил, что не может дать точной информации. По информации telegram-канала Baza, один из беспилотников, замеченных в Североморске, прилетел из Норвегии, еще два — из Архангельска. Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил о принятых мерах безопасности и работе ПВО по уничтожению вражеских беспилотников.