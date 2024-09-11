В Екатеринбурге умер руководитель Музея наивного искусства. Фото

В Екатеринбурге умер руководитель Музея наивного искусства Бобрихин

11 сентября 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Андрею Бобрихину было 63 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге умер руководитель Музея наивного искусства Андрей Бобрихин. Об этом сообщается на личной странице культурного деятеля в соцсети «ВКонтакте». «Этот год состоит из потерь. Умер Бобрихин Андрей Анатольевич. Причин смерти пока не знаем, покажет вскрытие. Не знаем, как сообщить его студентам, поэтому просим размещения этой информации на ваших страницах», — обратились к общественности со страницы искусствоведа его друзья. Бобрихин исследовал наивное искусство, написал множество научных статей и организовал десятки выставок, привлекая внимание к творчеству самобытных мастеров. «Его любовь к наивному искусству была безграничной, и он делал все возможное, чтобы делиться своим знанием и страстью с другими. Мы будем скучать по вам, Андрей Анатольевич. Ваши мудрые советы и любовь к искусству навсегда останутся в наших сердцах», — написали в некрологе представители Музея наивного искусства. Прощание с исследователем состоится в храме Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4А 13 сентября. Начало панихиды в 14.40. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным, близким и коллегам искусствоведа. Андрей Бобрихин популяризировал наивное искусство и прививал к нему любовь земляков Музей наивного искусства | ЕМИИ во «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге умер руководитель Музея наивного искусства Андрей Бобрихин. Об этом сообщается на личной странице культурного деятеля в соцсети «ВКонтакте». «Этот год состоит из потерь. Умер Бобрихин Андрей Анатольевич. Причин смерти пока не знаем, покажет вскрытие. Не знаем, как сообщить его студентам, поэтому просим размещения этой информации на ваших страницах», — обратились к общественности со страницы искусствоведа его друзья. Бобрихин исследовал наивное искусство, написал множество научных статей и организовал десятки выставок, привлекая внимание к творчеству самобытных мастеров. «Его любовь к наивному искусству была безграничной, и он делал все возможное, чтобы делиться своим знанием и страстью с другими. Мы будем скучать по вам, Андрей Анатольевич. Ваши мудрые советы и любовь к искусству навсегда останутся в наших сердцах», — написали в некрологе представители Музея наивного искусства. Прощание с исследователем состоится в храме Рождества Христова на улице Машиностроителей, 4А 13 сентября. Начало панихиды в 14.40. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным, близким и коллегам искусствоведа.