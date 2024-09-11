Задержана казначей крупного свердловского профсоюза

Главбуха профсоюза «Свердловскавтодора» заподозрили в хищении денег

11 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Женщина переводила деньги профсоюза на личный счет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный бухгалтер строительной организации «Свердловскавтодор» подозревается в хищении почти одного миллиона 400 тысяч рублей со счета предприятия. Подробности URA.RU рассказал источник. «Женщина устроилась главбухом в профсоюзную организацию два с половиной года назад и на доверии получила на председателя профсоюза доступ к интернет-банку для дистанционного управления расчетным счетом „Свердловскавтодора“. С сентября прошлого года и по июнь нынешнего она выводила деньги со счета организации на свой личный счет. Ущерб составил один миллион 394 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства. Крупную недостачу обнаружила председатель профсоюза, которая проанализировала выписки движения денег по расчетному счету организации. Она обратилась в полицию, бухгалтер была задержана. Женщина признала свою вину и возместила большую часть украденных денег — 1 миллион 370 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный бухгалтер строительной организации «Свердловскавтодор» подозревается в хищении почти одного миллиона 400 тысяч рублей со счета предприятия. Подробности URA.RU рассказал источник. «Женщина устроилась главбухом в профсоюзную организацию два с половиной года назад и на доверии получила на председателя профсоюза доступ к интернет-банку для дистанционного управления расчетным счетом „Свердловскавтодора“. С сентября прошлого года и по июнь нынешнего она выводила деньги со счета организации на свой личный счет. Ущерб составил один миллион 394 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства. Крупную недостачу обнаружила председатель профсоюза, которая проанализировала выписки движения денег по расчетному счету организации. Она обратилась в полицию, бухгалтер была задержана. Женщина признала свою вину и возместила большую часть украденных денег — 1 миллион 370 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».