Задержана казначей крупного свердловского профсоюза

Главный бухгалтер строительной организации «Свердловскавтодор» подозревается в хищении почти одного миллиона 400 тысяч рублей со счета предприятия. Подробности URA.RU рассказал источник.
«Женщина устроилась главбухом в профсоюзную организацию два с половиной года назад и на доверии получила на председателя профсоюза доступ к интернет-банку для дистанционного управления расчетным счетом „Свердловскавтодора“. С сентября прошлого года и по июнь нынешнего она выводила деньги со счета организации на свой личный счет. Ущерб составил один миллион 394 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
Крупную недостачу обнаружила председатель профсоюза, которая проанализировала выписки движения денег по расчетному счету организации. Она обратилась в полицию, бухгалтер была задержана. Женщина признала свою вину и возместила большую часть украденных денег — 1 миллион 370 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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