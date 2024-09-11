Задержана казначей крупного свердловского профсоюза

Главбуха профсоюза «Свердловскавтодора» заподозрили в хищении денег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, маникюр, банк, зарплата, купюры, калькулятор, ипотека, сдача, финансы, премия, банкноты, деньги, расчет, взятка, валюта, бухгалтер, откат, платеж
Женщина переводила деньги профсоюза на личный счет Фото:

Главный бухгалтер строительной организации «Свердловскавтодор» подозревается в хищении почти одного миллиона 400 тысяч рублей со счета предприятия. Подробности URA.RU рассказал источник.

«Женщина устроилась главбухом в профсоюзную организацию два с половиной года назад и на доверии получила на председателя профсоюза доступ к интернет-банку для дистанционного управления расчетным счетом „Свердловскавтодора“. С сентября прошлого года и по июнь нынешнего она выводила деньги со счета организации на свой личный счет. Ущерб составил один миллион 394 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Крупную недостачу обнаружила председатель профсоюза, которая проанализировала выписки движения денег по расчетному счету организации. Она обратилась в полицию, бухгалтер была задержана. Женщина признала свою вину и возместила большую часть украденных денег — 1 миллион 370 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный бухгалтер строительной организации «Свердловскавтодор» подозревается в хищении почти одного миллиона 400 тысяч рублей со счета предприятия. Подробности URA.RU рассказал источник. «Женщина устроилась главбухом в профсоюзную организацию два с половиной года назад и на доверии получила на председателя профсоюза доступ к интернет-банку для дистанционного управления расчетным счетом „Свердловскавтодора“. С сентября прошлого года и по июнь нынешнего она выводила деньги со счета организации на свой личный счет. Ущерб составил один миллион 394 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства. Крупную недостачу обнаружила председатель профсоюза, которая проанализировала выписки движения денег по расчетному счету организации. Она обратилась в полицию, бухгалтер была задержана. Женщина признала свою вину и возместила большую часть украденных денег — 1 миллион 370 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...