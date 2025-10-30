Каграманов призвал не обесценивать труд блогеров Фото: Илья Московец © URA.RU

На «Форуме будущего» в Екатеринбурге разразился жаркий спор между звездой соцсетей Романом Каграмановым и зрителями в зале. Гости мероприятия пытались понять, в чем смысл и полезность блогеров. Однако полемика закончилась на повышенных тонах и оскорблением, передает корреспондент URA.RU.

Одна из слушательниц спросила Каграманова, зачем блогерам платят деньги. «Если это хороший, классный и ценный блогер, например, возьмем Wylsacom — его интересно смотреть, он доносит до людей интересные вещи — стоит или нет покупать ту или иную технику. Основываясь на его ответах и доверяя ему, ты берешь и покупаешь. Полезно? Да. Именно за это он и получает деньги», — начал блогер. Также он привел в пример BadComedian, который делает обзоры на фильмы.

На это девушка, задавшая вопрос, сказала, что все равно не понимает ценность блогеров. «То есть мы обесцениваем сейчас блогинг?» — задался вопросом Каграманов. «Давно пора», — сказал мужчина в первом ряду. «Мне не очень приятно, что два человека топят за то, что скорее нужно обесценивать блогеров. Не надо так говорить, пожалуйста. Я тоже не понимаю, почему учителям и врачам платят не такую сумму, как блогерам», — сказал спикер.

Спор пришел к тому, что мужчина из первого ряда устроил опрос. И когда Каграманов похлопал варианту ответа: «Кто будет рад, что телевидение умрет».