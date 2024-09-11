Baza: в Тульской области найдена воронка от ракеты ВСУ

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Последствия обстрела автовокзала "Центр" в Вороштловском районе Донецка. Донецк, Донецкая Народная Республика, следственный комитет, днр, донецк, воронка, ск, обстрел, последствия обстрела
В Тульской области обнаружили воронку, предположительно, от украинской ракеты Фото:

В Тульской области в поле обнаружили воронку, предположительно, от украинской ракеты С-200. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на очевидцев. Официального подтверждения о происшествии не было.

«Изначально местные жители сообщили в оперативные службы о громком „хлопке“, который они слышали около 5 утра в Ефремовском районе области… Через несколько часов во время обхода в поле была обнаружена воронка диаметром около 50 метров», — передают авторы telegram-канала. Они предполагают, что воронка могла образоваться от падения украинкой ракеты С-200.

Сейчас на месте работают оперативные службы, включая саперов. Официально информацию о падении ракеты не подтверждали. О том, что украинскую ракету сбили в Тульской области, также писал telegram-канал Mash. По версии авторов канала, ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Они предполагают, ссылаясь на очевидцев, что могла быть сбита ракета «Ангара».

Накануне Украина атаковала российские территории, запустив более 70 беспилотников. В Московской области в результате удара дрона противника в один из жилых домов Раменского района погибла женщина. Информацию об этом подтверждал губернатор региона Андрей Воробьев.

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В Тульской области в поле обнаружили воронку, предположительно, от украинской ракеты С-200. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на очевидцев. Официального подтверждения о происшествии не было. «Изначально местные жители сообщили в оперативные службы о громком „хлопке“, который они слышали около 5 утра в Ефремовском районе области… Через несколько часов во время обхода в поле была обнаружена воронка диаметром около 50 метров», — передают авторы telegram-канала. Они предполагают, что воронка могла образоваться от падения украинкой ракеты С-200. Сейчас на месте работают оперативные службы, включая саперов. Официально информацию о падении ракеты не подтверждали. О том, что украинскую ракету сбили в Тульской области, также писал telegram-канал Mash. По версии авторов канала, ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Они предполагают, ссылаясь на очевидцев, что могла быть сбита ракета «Ангара». Накануне Украина атаковала российские территории, запустив более 70 беспилотников. В Московской области в результате удара дрона противника в один из жилых домов Раменского района погибла женщина. Информацию об этом подтверждал губернатор региона Андрей Воробьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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