Baza: в Тульской области найдена воронка от ракеты ВСУ

11 сентября 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Тульской области обнаружили воронку, предположительно, от украинской ракеты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Тульской области в поле обнаружили воронку, предположительно, от украинской ракеты С-200. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на очевидцев. Официального подтверждения о происшествии не было. «Изначально местные жители сообщили в оперативные службы о громком „хлопке“, который они слышали около 5 утра в Ефремовском районе области… Через несколько часов во время обхода в поле была обнаружена воронка диаметром около 50 метров», — передают авторы telegram-канала. Они предполагают, что воронка могла образоваться от падения украинкой ракеты С-200. Сейчас на месте работают оперативные службы, включая саперов. Официально информацию о падении ракеты не подтверждали. О том, что украинскую ракету сбили в Тульской области, также писал telegram-канал Mash. По версии авторов канала, ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Они предполагают, ссылаясь на очевидцев, что могла быть сбита ракета «Ангара». Накануне Украина атаковала российские территории, запустив более 70 беспилотников. В Московской области в результате удара дрона противника в один из жилых домов Раменского района погибла женщина. Информацию об этом подтверждал губернатор региона Андрей Воробьев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тульской области в поле обнаружили воронку, предположительно, от украинской ракеты С-200. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на очевидцев. Официального подтверждения о происшествии не было. «Изначально местные жители сообщили в оперативные службы о громком „хлопке“, который они слышали около 5 утра в Ефремовском районе области… Через несколько часов во время обхода в поле была обнаружена воронка диаметром около 50 метров», — передают авторы telegram-канала. Они предполагают, что воронка могла образоваться от падения украинкой ракеты С-200. Сейчас на месте работают оперативные службы, включая саперов. Официально информацию о падении ракеты не подтверждали. О том, что украинскую ракету сбили в Тульской области, также писал telegram-канал Mash. По версии авторов канала, ВСУ пытались атаковать ей инфраструктуру газопровода Тула — Шостка — Киев. Они предполагают, ссылаясь на очевидцев, что могла быть сбита ракета «Ангара». Накануне Украина атаковала российские территории, запустив более 70 беспилотников. В Московской области в результате удара дрона противника в один из жилых домов Раменского района погибла женщина. Информацию об этом подтверждал губернатор региона Андрей Воробьев.