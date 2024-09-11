Тюменцы начали скупать лекарства от ОРВИ

В Тюмени вырос спрос на лекарства от ОРВИ
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Спрос на лекарства вырос в Тюмени с начала осени Фото:

Жители Тюмени начали запасаться лекарствами от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили сотрудники местных аптек.

«С первых дней сентября уже начали покупать лекарства. В ходу — противовирусные, спреи от насморка и боли в горле, жаропонижающие. Но больше всего, конечно, раскупают противовирусные», — сообщили в аптеке «Фармленд».

В сети аптек «Реагент» сообщили, что спрос на лекарства от ОРВИ возрос. Там также отметили, что с началом сезона цена на них выросла в среднем на 3-5%.

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Жители Тюмени начали запасаться лекарствами от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили сотрудники местных аптек. «С первых дней сентября уже начали покупать лекарства. В ходу — противовирусные, спреи от насморка и боли в горле, жаропонижающие. Но больше всего, конечно, раскупают противовирусные», — сообщили в аптеке «Фармленд». В сети аптек «Реагент» сообщили, что спрос на лекарства от ОРВИ возрос. Там также отметили, что с началом сезона цена на них выросла в среднем на 3-5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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