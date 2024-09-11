Тюменцы начали скупать лекарства от ОРВИ

В Тюмени вырос спрос на лекарства от ОРВИ

11 сентября 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Спрос на лекарства вырос в Тюмени с начала осени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Тюмени начали запасаться лекарствами от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили сотрудники местных аптек. «С первых дней сентября уже начали покупать лекарства. В ходу — противовирусные, спреи от насморка и боли в горле, жаропонижающие. Но больше всего, конечно, раскупают противовирусные», — сообщили в аптеке «Фармленд». В сети аптек «Реагент» сообщили, что спрос на лекарства от ОРВИ возрос. Там также отметили, что с началом сезона цена на них выросла в среднем на 3-5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени начали запасаться лекарствами от ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили сотрудники местных аптек. «С первых дней сентября уже начали покупать лекарства. В ходу — противовирусные, спреи от насморка и боли в горле, жаропонижающие. Но больше всего, конечно, раскупают противовирусные», — сообщили в аптеке «Фармленд». В сети аптек «Реагент» сообщили, что спрос на лекарства от ОРВИ возрос. Там также отметили, что с началом сезона цена на них выросла в среднем на 3-5%.