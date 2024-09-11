Выпившая в семь утра заммэра Чусового устроила ДТП с несколькими машинами. Видео

Пьяная вице-мэр Чусового Южакова устроила ДТП с несколькими машинами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Авария произошла во дворе жилого дома Фото:

Заместитель главы Чусовского округа (Пермский край) по соцвопросам Татьяна Южакова на своем Chery Tiggo спровоцировала ДТП, протаранив несколько машин. Инцидент случился в 07:00 7 сентября. Проверка показала, что чиновница была пьяна, рассказали URA.RU несколько источников в политэлитах Чусового.

«Она по своему двору переезжала к подъезду и задела несколько машин. Тест показал 1,2 промилле алкоголя. Южакову уволили задним числом», — рассказал источник.

В протоколе ДТП (есть в распоряжении URA.RU) отмечается, что дело об административном правонарушении не было возбуждено, поскольку не было состава нарушения. В администрации Чусового сообщили, что Татьяна Южакова была уволена по собственному желанию 6 сентября. Редакция не располагает контактами Татьяны Южаковой и готова предоставить ей возможность для комментария.

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Заместитель главы Чусовского округа (Пермский край) по соцвопросам Татьяна Южакова на своем Chery Tiggo спровоцировала ДТП, протаранив несколько машин. Инцидент случился в 07:00 7 сентября. Проверка показала, что чиновница была пьяна, рассказали URA.RU несколько источников в политэлитах Чусового. «Она по своему двору переезжала к подъезду и задела несколько машин. Тест показал 1,2 промилле алкоголя. Южакову уволили задним числом», — рассказал источник. В протоколе ДТП (есть в распоряжении URA.RU) отмечается, что дело об административном правонарушении не было возбуждено, поскольку не было состава нарушения. В администрации Чусового сообщили, что Татьяна Южакова была уволена по собственному желанию 6 сентября. Редакция не располагает контактами Татьяны Южаковой и готова предоставить ей возможность для комментария.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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