Почему цены на «второй хлеб» выросли при рекордном урожае

Несмотря на богатый урожай картофеля в России, цены на него растут из-за общей инфляции и роста издержек оптовиков, торговых сетей и перевозчиков. Премьер-министр Михаил Мишустин в обращении к коллегии Минсельхоза отметил рекордные показатели сбора с картофельных полей в 2023 году. В этом сезоне также ожидаются результаты, однако за год продукт в магазинах заметно подорожал. Эксперты URA.RU отмечают, что отпускные цены на картофель не росли так значительно, как его стоимость для конечных потребителей.
Мишустин отметил, что правительство максимально оперативно реагирует на запросы отрасли. В прошлом году на поддержку АПК направили свыше полутриллиона рублей, что позволило сохранить положительную динамику почти во всех сегментах. Среди наиболее важных достижений — новые рекорды по сбору овощей и фруктов. Урожай картофеля в прошлом году был максимальным за последние 30 лет, подчеркнул премьер-министр.
«Такие результаты во многом получены за счет четко выстроенной системы содействия аграриям, включая займы для сельхозпроизводителей по сниженным ставкам, объем привлеченных кредитных ресурсов в прошлом году достиг практически 2 трлн рублей», — сказал Мишустин.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила на итоговой коллегии Минсельхоза РФ, что валовой сбор картофеля в стране сельхозорганизациями, крестьянско-фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями в 2023 году составил 8,6 млн тонн. Это на 17,8% больше, чем годом ранее (7,3 млн тонн), и почти на 60% превышает показатель десятилетней давности (5,4 млн тонн в 2013 году). В этом году прогноз по сбору урожая картофеля на уровне 2022 года — 7,3 млн тонн.
Темпы сбора картофеля в этом году выше, чем в прошлом, что способствовало снижению цен после летнего резкого подъема, отметил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Урожай картофеля на конец августа составил 932 тысяч тонн, это почти на 140 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность в этом году — 26 тонн с гектара, на 6 тонн больше, чем в 2023-м. Цены на картофель нового урожая в опте во вторую неделю сентября составили 21,5 рубля за кг. За неделю они снизились на 3,6%. Розничные цены на картофель составили 50,29 рубля за кг, за неделю снизились на 3,5%, за месяц — на 11%», — сказал Леонов.
Ранее Росстат фиксировал серьезный рост цен на картофель. К июлю он подорожал, по сравнению с концом прошлого года, на 69,5%. Повышение цен на этот продукт имеет сезонный характер, но в этом году оно было связано не только с временной заменой отечественного товара более дорогим импортным, но и с другими факторами. Один из них — последствия роста издержек на сельхозтехнику, отмечает независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Машины для сельхозпредприятий подорожали в 2022 году, но эффект это имело отложенный, и в цены на продукцию эту статью расходов заложили позже.
При этом рост отпускных цен на картофель не был таким, как в магазинах, говорит эксперт. В основном повышение произошло на этапе оптовых и розничных продаж.
«По большей части то, что картофель подорожал, было связано с оптово-розничным звеном, транспортировкой, ценовой политикой торговых сетей. Я полагаю, это произошло за счет роста затрат на логистику и оплату труда», — отметил собеседник URA.RU.
Сезонный фактор и дальше будет влиять на цены, потому что импортный картофель из магазинов никуда не уйдет, уверен Александр Корбут. У России нет возможности обеспечивать свой рынок картофелем круглый год. «Непонятно, как мы сможем нарастить производство раннего картофеля. У нас другой климат, мы не Египет, не Азербайджан и не Пакистан. Потребитель в период межсезонья хочет покупать картофель не из прошлых запасов, а более свежий», — подчеркнул эксперт.
Картофель — продукт первой необходимости, который часто покупают, при этом он имеет относительно низкую цену. Такие товары обычно принимают на себя главный «инфляционный удар», говорит доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. Сохранение высоких показателей сбора урожая картофеля в этом году, вероятно, приведет к стабилизации цен. Но приведенная Минсельхозом статистика не включает урожай, который выращивают граждане, а он тоже влияет на спрос и цены.
«Мы знаем, сколько вырастили предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, но еще есть миллионы людей с личными подсобными хозяйствами, и данных, сколько вырастили они, нет. Хотя если погодные факторы позволили бизнесу вырастить хороший урожай, то, скорее всего, и у них все в порядке, значит, дефицита не будет и рынок стабилизируется», — говорит Леонид Холод.
Стабилизации цен на картофель в дальнейшем можно добиться за счет обеспечения российского рынка собственным картофелем, добавляет эксперт. «Сейчас мы сильно зависим в этом плане от импорта, причем самый качественный материал производится в недружественных странах. Соответственно, есть логистические цены, и ввозить эти семена дорого. На конечную стоимость продукта это тоже влияет. В перспективе нужно будет производить свои семена, другого выхода у нас нет», — подчеркнул профессор.
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