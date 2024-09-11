Двум пермским мэрам грозит отставка из-за провальных выборов

В Пермском крае прочат отставку главе Осы Григорьеву и главе Добрянки Антонову

11 сентября 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Антонов возглавил Добрянку в 2023 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У администрации губернатора возникли вопросы к двум мэрам по итогам выборов 6—8 сентября. Глава Осы Алексей Григорьев провел только 8 единороссов из 15, а глава Добрянки Дмитрий Антонов — халатно отнесся к кампании, допустив ошибки при подборе кандидатов. Об этом рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Антонов, хоть и получил нужный результат, но это не его заслуга. Вовремя подключилась администрация губернатора. Технологов он не слушал. А Григорьев неправильно повел себя еще до выборов. Он рассорился с депутатом, актером сериала „Реальные пацаны“ Арменом Бежаняном, и получил в его лице врага. По итогу Бежанян провел в думу пять кандидатов, то есть получил блокирующий пакет», — отметил инсайдер. Все остальные ошибки осинских властей в ходе кампании были следствием противостояния с Бежаняном. Например, они пытались вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Близкий к администрации губернатора источник говорит, что при всех своих недостатках Григорьев — хороший специалист. Поэтому его, конечно, ждет выволочка, но больше в образовательных целях. И его участие в конкурсе по отбору главы власти поддержат. Григорьев и Антонов не ответили на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Добрянке проиграл выборы участник СВО, отправившийся в Курск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У администрации губернатора возникли вопросы к двум мэрам по итогам выборов 6—8 сентября. Глава Осы Алексей Григорьев провел только 8 единороссов из 15, а глава Добрянки Дмитрий Антонов — халатно отнесся к кампании, допустив ошибки при подборе кандидатов. Об этом рассказали несколько источников URA.RU в политэлитах региона. «Антонов, хоть и получил нужный результат, но это не его заслуга. Вовремя подключилась администрация губернатора. Технологов он не слушал. А Григорьев неправильно повел себя еще до выборов. Он рассорился с депутатом, актером сериала „Реальные пацаны“ Арменом Бежаняном, и получил в его лице врага. По итогу Бежанян провел в думу пять кандидатов, то есть получил блокирующий пакет», — отметил инсайдер. Все остальные ошибки осинских властей в ходе кампании были следствием противостояния с Бежаняном. Например, они пытались вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Близкий к администрации губернатора источник говорит, что при всех своих недостатках Григорьев — хороший специалист. Поэтому его, конечно, ждет выволочка, но больше в образовательных целях. И его участие в конкурсе по отбору главы власти поддержат. Григорьев и Антонов не ответили на звонок URA.RU. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Добрянке проиграл выборы участник СВО, отправившийся в Курск.