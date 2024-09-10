10 сентября 2024

В ХМАО конфликт между прохожими рядом с военкоматом едва не окончился стрельбой и поножовщиной

Житель ХМАО напал на прохожих с ножом и пистолетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Нижневартовска устроил конфликт с прохожими возле военкомата
Житель Нижневартовска устроил конфликт с прохожими возле военкомата Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина угрожал прохожим пистолетом и ножом. По информации городских telegram-каналов, конфликт произошел вечером 10 сентября возле военкомата.

«В 21:30 возле военкомата на Мира неизвестный угрожал ребятам предметом, похожим на пистолет. По словам очевидца, еще угрожал зарезать», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». По словам автора поста, мужчина прекратил нападать на прохожих после того, как один из них применил к нему физическую силу.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. Ответ ожидается

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина угрожал прохожим пистолетом и ножом. По информации городских telegram-каналов, конфликт произошел вечером 10 сентября возле военкомата. «В 21:30 возле военкомата на Мира неизвестный угрожал ребятам предметом, похожим на пистолет. По словам очевидца, еще угрожал зарезать», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». По словам автора поста, мужчина прекратил нападать на прохожих после того, как один из них применил к нему физическую силу. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. Ответ ожидается
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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