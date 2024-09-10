В ХМАО конфликт между прохожими рядом с военкоматом едва не окончился стрельбой и поножовщиной

Житель Нижневартовска устроил конфликт с прохожими возле военкомата
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина угрожал прохожим пистолетом и ножом. По информации городских telegram-каналов, конфликт произошел вечером 10 сентября возле военкомата.
«В 21:30 возле военкомата на Мира неизвестный угрожал ребятам предметом, похожим на пистолет. По словам очевидца, еще угрожал зарезать», — сообщает telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». По словам автора поста, мужчина прекратил нападать на прохожих после того, как один из них применил к нему физическую силу.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. Ответ ожидается
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