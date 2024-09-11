Shot: на стройке в Москве прозвучали взрывы, начался пожар

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Пожар в районе стройки в Москве вспыхнул после нескольких взрывов, пишет Shot Фото:

В Москве на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино, где проходят строительные работы, вспыхнул пожар после нескольких взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Только что прозвучало несколько взрывов в районе стройки на улице Героев Панфиловцев в Москве», — говорится в сообщении. После нескольких хлопков вспыхнул пожар. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

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В Москве на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино, где проходят строительные работы, вспыхнул пожар после нескольких взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Только что прозвучало несколько взрывов в районе стройки на улице Героев Панфиловцев в Москве», — говорится в сообщении. После нескольких хлопков вспыхнул пожар. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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