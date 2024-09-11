Shot: на стройке в Москве прозвучали взрывы, начался пожар

11 сентября 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Пожар в районе стройки в Москве вспыхнул после нескольких взрывов, пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино, где проходят строительные работы, вспыхнул пожар после нескольких взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Только что прозвучало несколько взрывов в районе стройки на улице Героев Панфиловцев в Москве», — говорится в сообщении. После нескольких хлопков вспыхнул пожар. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на улице Героев Панфиловцев в Северном Тушино, где проходят строительные работы, вспыхнул пожар после нескольких взрывов. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Только что прозвучало несколько взрывов в районе стройки на улице Героев Панфиловцев в Москве», — говорится в сообщении. После нескольких хлопков вспыхнул пожар. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.