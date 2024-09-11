В ХМАО в центре поселка замечены медведи. Видео

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Жители городского поселения Куминский засняли медведей в центре
Жители городского поселения Куминский засняли медведей в центре Фото:

Жители городского поселения Куминский (Кондинский район ХМАО) засняли разгуливающих в центре медведей. Администрация поселения организовала патрулирование.

«В ХМАО медведи гуляют по центру поселка Куминский. Подписчики прислали видео», — пишет telegram-канал «Ок, ХМАО!».

На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Куминского сообщила, что в поселке организовано патрулирование территории. Направлены обращения в профильные ведомства с просьбой принять меры по урегулированию численности медведей в границах поселения. «В случае появления медведей в поселке необходимо связаться с главой городского поселения Куминский Сергеем Анатольевичем Грубцовым... в любое время и сообщить их местонахождение», — пишет администрация муниципалитета.

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Жители городского поселения Куминский (Кондинский район ХМАО) засняли разгуливающих в центре медведей. Администрация поселения организовала патрулирование. «В ХМАО медведи гуляют по центру поселка Куминский. Подписчики прислали видео», — пишет telegram-канал «Ок, ХМАО!». На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Куминского сообщила, что в поселке организовано патрулирование территории. Направлены обращения в профильные ведомства с просьбой принять меры по урегулированию численности медведей в границах поселения. «В случае появления медведей в поселке необходимо связаться с главой городского поселения Куминский Сергеем Анатольевичем Грубцовым... в любое время и сообщить их местонахождение», — пишет администрация муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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