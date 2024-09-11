Жители городского поселения Куминский (Кондинский район ХМАО) засняли разгуливающих в центре медведей. Администрация поселения организовала патрулирование.
«В ХМАО медведи гуляют по центру поселка Куминский. Подписчики прислали видео», — пишет telegram-канал «Ок, ХМАО!».
На своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Куминского сообщила, что в поселке организовано патрулирование территории. Направлены обращения в профильные ведомства с просьбой принять меры по урегулированию численности медведей в границах поселения. «В случае появления медведей в поселке необходимо связаться с главой городского поселения Куминский Сергеем Анатольевичем Грубцовым... в любое время и сообщить их местонахождение», — пишет администрация муниципалитета.
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