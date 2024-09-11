Зеленский засомневался в существовании мирного плана Шольца

11 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сомневается, что Олаф Шольц разрабатывает мирный план по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Украиский лидер Владимир Заленский выразил сомнение в существовании мирного плана по завершению конфликта на Украине, который ранее анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что ничего не знает по этому поводу. «Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — заявил Владимир Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». До этого в МИД Украины раскритиковали инициативу канцлера ФРГ. Ранее Олаф Шольц заявил, что занимается разработкой своего мирного плана по Украине. Немецкий канцлер заявлял, что по своей сути он будет напоминать Минские соглашения. Шольц также говорил, что настал момент для проведения переговоров между РФ и Украиной, передает MK.RU . Он не исключает передачу России части украинской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиский лидер Владимир Заленский выразил сомнение в существовании мирного плана по завершению конфликта на Украине, который ранее анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он добавил, что ничего не знает по этому поводу. «Не может быть никаких планов без Украины про нас. Я даже не уверен, что такой план существует», — заявил Владимир Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». До этого в МИД Украины раскритиковали инициативу канцлера ФРГ. Ранее Олаф Шольц заявил, что занимается разработкой своего мирного плана по Украине. Немецкий канцлер заявлял, что по своей сути он будет напоминать Минские соглашения. Шольц также говорил, что настал момент для проведения переговоров между РФ и Украиной, передает MK.RU. Он не исключает передачу России части украинской территории.