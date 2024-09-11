«Уровень развития — ноль»: чиновница нахамила депутату из ХМАО

Заместитель начальника отдела управления ЖКХ Пыть-Яха Ольга Аминева нахамила депутату гордумы Людмиле Завадской. Чиновница в переписке с народной избранницей заявила, что у Завадской «как не было ума, так и не прибавилось», и что той «уровень развития — ноль». Скриншот переписки в мессенджере имеется в распоряжении URA.RU.
«Уровень развития — 0. Я не занимаюсь вопросами КГМ (крупногабаритного мусора — прим. URA.RU) или вывозом мусора. Как не было ума у вас, так его и не прибавилось», — указано на скриншоте.
Завадская в разговоре с корреспондентом пояснила, что Аминева также написала на нее заявление в полицию, обвинив в том, что депутат якобы опорочила честь, достоинство и деловую репутацию чиновницы и нанесла оскорбление власти. Также Завадская в своих в своих соцсетях потребовала вывезти мусор и разместила коллаж с фото Аминевой и ее руководителя — замначальника УЖКХ Антона Решетникова на фоне заполненной контейнерной площадки. «Я считаю, что с моей стороны не было оскорблений по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ни по ст.5,61 КоАП (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Я хотела только, чтобы представители власти обратили внимание на огромнейшую проблему в нашем городе», — сообщила депутат.
На вопрос, почему Завадская обратилась именно к Аминевой, которая курирует транспорт, депутат пояснила, что чиновница и раньше связывалась с ней по другим темам, которые не касаются дорог. Так, например, с Аминевой Завадская обсуждала вопрос выдачи ей бездомных собак. «Я дала разъяснения сотруднику полиции, который опрашивал меня. Я планирую также обратиться в правоохранительные органы и поднять поведение чиновницы на комиссии по этике», — уточнила депутат.
Дозвониться до Аминевой на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на звонок журналиста агентства.
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