Володин: Госдума поддержит закон о запрете мигрантам привозить в РФ семьи

Государственная дума России поддержит законопроект, по которому трудовые мигранты не смогут привозить в страну семьи. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Готовим законодательную инициативу… Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Володин заявил, что мигранты, которые едут в России на заработки, не должны вести с собой семьи. Однако он уточнил, что речь идет только про низкоквалифицированные кадры. Возможность иностранцам привозить с собой в Россию родных Володин называл пробелом в законе.
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