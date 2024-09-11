Володин: Госдума поддержит закон о запрете мигрантам привозить в РФ семьи

11 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин прокомментировал готовящийся законопроект о мигрантах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государственная дума России поддержит законопроект, по которому трудовые мигранты не смогут привозить в страну семьи. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Готовим законодательную инициативу… Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Володин заявил, что мигранты, которые едут в России на заработки, не должны вести с собой семьи. Однако он уточнил, что речь идет только про низкоквалифицированные кадры. Возможность иностранцам привозить с собой в Россию родных Володин называл пробелом в законе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Государственная дума России поддержит законопроект, по которому трудовые мигранты не смогут привозить в страну семьи. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Готовим законодательную инициативу… Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Володин заявил, что мигранты, которые едут в России на заработки, не должны вести с собой семьи. Однако он уточнил, что речь идет только про низкоквалифицированные кадры. Возможность иностранцам привозить с собой в Россию родных Володин называл пробелом в законе.