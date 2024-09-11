11 сентября 2024

Володин: Госдума поддержит закон о запрете мигрантам привозить в РФ семьи

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Вячеслав Володин прокомментировал готовящийся законопроект о мигрантах Фото:

Государственная дума России поддержит законопроект, по которому трудовые мигранты не смогут привозить в страну семьи. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Готовим законодательную инициативу… Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Володин заявил, что мигранты, которые едут в России на заработки, не должны вести с собой семьи. Однако он уточнил, что речь идет только про низкоквалифицированные кадры. Возможность иностранцам привозить с собой в Россию родных Володин называл пробелом в законе.

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Государственная дума России поддержит законопроект, по которому трудовые мигранты не смогут привозить в страну семьи. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Готовим законодательную инициативу… Ответственность, считаем, должна быть возложена на работодателей в этой части более жесткая. Не может человек, приехав сам работать, еще с собой везти членов семьи», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит РИА Новости. Ранее Володин заявил, что мигранты, которые едут в России на заработки, не должны вести с собой семьи. Однако он уточнил, что речь идет только про низкоквалифицированные кадры. Возможность иностранцам привозить с собой в Россию родных Володин называл пробелом в законе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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