11 сентября 2024

В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства

Володин: время нахождения в браке для получения гражданства РФ увеличат
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый закон усложнит фиктивные браки с мигрантами Фото:

В Государственной думе будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты предложили увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет. Будем это обсуждать, возможно этот срок увеличим и на четыре года», — приводит заявление спикера Госдумы телеканал «Россия 24». По мнению Володина, законы должны защищать жителей, а брак станет только крепче, если он был заключен не ради российского гражданства.

В Госдуме также разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. По данным Володина, депутаты поддержат эту инициативу, независимо от их политической принадлежности, пишет «Национальная служба новостей».

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В Государственной думе будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Депутаты предложили увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет. Будем это обсуждать, возможно этот срок увеличим и на четыре года», — приводит заявление спикера Госдумы телеканал «Россия 24». По мнению Володина, законы должны защищать жителей, а брак станет только крепче, если он был заключен не ради российского гражданства. В Госдуме также разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. По данным Володина, депутаты поддержат эту инициативу, независимо от их политической принадлежности, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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