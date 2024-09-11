В Госдуме хотят увеличить срок нахождения в браке для получения гражданства

Володин: время нахождения в браке для получения гражданства РФ увеличат

11 сентября 2024 в 23:43 Размер текста - 17 +

Новый закон усложнит фиктивные браки с мигрантами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Государственной думе будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Депутаты предложили увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет. Будем это обсуждать, возможно этот срок увеличим и на четыре года», — приводит заявление спикера Госдумы телеканал «Россия 24». По мнению Володина, законы должны защищать жителей, а брак станет только крепче, если он был заключен не ради российского гражданства. В Госдуме также разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. По данным Володина, депутаты поддержат эту инициативу, независимо от их политической принадлежности, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Государственной думе будет обсуждаться вопрос об увеличении времени нахождения в браке для иностранных граждан для получения гражданства. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Депутаты предложили увеличить время нахождения в браке для получения гражданства РФ с года до двух лет. Будем это обсуждать, возможно этот срок увеличим и на четыре года», — приводит заявление спикера Госдумы телеканал «Россия 24». По мнению Володина, законы должны защищать жителей, а брак станет только крепче, если он был заключен не ради российского гражданства. В Госдуме также разрабатывают инициативу, которая запретит трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию. По данным Володина, депутаты поддержат эту инициативу, независимо от их политической принадлежности, пишет «Национальная служба новостей».