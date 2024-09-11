Военный эксперт Масала: провал под Курском приведет к капитуляции Украины

12 сентября 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Карло Масала назвал худший вариант для Украины в Курской области Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции страны. Такое мнение выразил военный эксперт Университета бундесвера Карло Масала. «Наиболее неблагоприятным исходом станет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут утрачены и Россия продолжит наступательные действия в Донбассе», — заявил Масала телеканалу Tagesschau. Эксперт подчеркнул, что такой исход является «худшим возможным вариантом» для украинской стороны. Про его мнению, Киеву придется начать мирные переговоры и признать, что страна потеряет примерно 25-27% своей территории. ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Российские войска успешно отражают атаки противника, освобождено 10 населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По последним данным, Вооруженные силы РФ за ночь освободили еще несколько населенных пунктов в Курской области. Сейчас проводится зачистка территорий от подразделений ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области и отступление в Донбассе могут привести к полной капитуляции страны. Такое мнение выразил военный эксперт Университета бундесвера Карло Масала. «Наиболее неблагоприятным исходом станет капитуляция Украины. Если позиции в Курской области будут утрачены и Россия продолжит наступательные действия в Донбассе», — заявил Масала телеканалу Tagesschau. Эксперт подчеркнул, что такой исход является «худшим возможным вариантом» для украинской стороны. Про его мнению, Киеву придется начать мирные переговоры и признать, что страна потеряет примерно 25-27% своей территории. ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область 6 августа. Российские войска успешно отражают атаки противника, освобождено 10 населенных пунктов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По последним данным, Вооруженные силы РФ за ночь освободили еще несколько населенных пунктов в Курской области. Сейчас проводится зачистка территорий от подразделений ВСУ.