ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском 10 сентября. Им удалось обрушить левый фланг ВСУ и освободить 10 населенных пунктов, сообщают российские военкоры.
«В Глушковском районе 155-я бригада морпехов ТОФ освободила Гордеевку, Внезапное и Викторовку, также сообщается, что оккупанты бежали из Бяхово и наши вошли в Обуховку», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же добавили, что российские десанты завершают зачистку соседней Апанасовки от ВСУ.
Бойцы 155-го мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, вытеснив ВСУ из села Гордеевка и освободив более 10 километров территории региона. Российским солдатам также удалось взять в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков во время операции в селе Снагость. Отмечается, что они поблагодарили бойцов ВДВ России за жизнь, передает RT.
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