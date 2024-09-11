РВ: Россия обрушила левый фланг ВСУ в Курской области во время контрнаступления

11 сентября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Российским десантникам удалось обрушить левый фланг ВСУ под Курском, сообщают военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском 10 сентября. Им удалось обрушить левый фланг ВСУ и освободить 10 населенных пунктов, сообщают российские военкоры. «В Глушковском районе 155-я бригада морпехов ТОФ освободила Гордеевку, Внезапное и Викторовку, также сообщается, что оккупанты бежали из Бяхово и наши вошли в Обуховку», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же добавили, что российские десанты завершают зачистку соседней Апанасовки от ВСУ. Бойцы 155-го мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, вытеснив ВСУ из села Гордеевка и освободив более 10 километров территории региона. Российским солдатам также удалось взять в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков во время операции в селе Снагость. Отмечается, что они поблагодарили бойцов ВДВ России за жизнь, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ начали масштабное контрнаступление под Курском 10 сентября. Им удалось обрушить левый фланг ВСУ и освободить 10 населенных пунктов, сообщают российские военкоры. «В Глушковском районе 155-я бригада морпехов ТОФ освободила Гордеевку, Внезапное и Викторовку, также сообщается, что оккупанты бежали из Бяхово и наши вошли в Обуховку», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же добавили, что российские десанты завершают зачистку соседней Апанасовки от ВСУ. Бойцы 155-го мотострелкового полка РФ начали масштабное контрнаступление под Курском, вытеснив ВСУ из села Гордеевка и освободив более 10 километров территории региона. Российским солдатам также удалось взять в плен отступавшую из окружения группу украинских штурмовиков во время операции в селе Снагость. Отмечается, что они поблагодарили бойцов ВДВ России за жизнь, передает RT.