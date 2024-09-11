11 сентября 2024

Глава Уральской гильдии учителей предложил мигрантам платить за учебу в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Боталов считает, что платное обучение в школах для мигрантов позволит учителям дополнительно учить их русскому языку
Алексей Боталов считает, что платное обучение в школах для мигрантов позволит учителям дополнительно учить их русскому языку Фото:

Глава Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов предложил ввести платное обучение для детей мигрантов в школах Екатеринбурга. По его словам, сейчас нет ресурсов, чтобы дополнительно обучать их русскому языку.

«Что касается платного обучения, я лично считаю, это единственный выход из ситуации, если будет четко определено, каким образом, на какой основе будут учиться те или иные категории школьников. Я думаю, что мы какой-то эффект почувствуем. Сегодня все, кто приходит в школу, учатся бесплатно. Это немножко расхолаживает определенные группы граждан, в том числе трудовых мигрантов, потому что они пытаются это как-то использовать», — заявил Боталов в эфире ОТВ.

Он рассказал, что часто мигранты приводят в первые классы детей, которые не говорят по-русски, прося учителей с ними позаниматься дополнительно. Алексей Боталов отметил, что в школах не хватает кадров и средств для обучения детей, не владеющих русским языком. По его словам, это делает предложение о платном образовании одним из возможных решений проблемы.

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Глава Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов предложил ввести платное обучение для детей мигрантов в школах Екатеринбурга. По его словам, сейчас нет ресурсов, чтобы дополнительно обучать их русскому языку. «Что касается платного обучения, я лично считаю, это единственный выход из ситуации, если будет четко определено, каким образом, на какой основе будут учиться те или иные категории школьников. Я думаю, что мы какой-то эффект почувствуем. Сегодня все, кто приходит в школу, учатся бесплатно. Это немножко расхолаживает определенные группы граждан, в том числе трудовых мигрантов, потому что они пытаются это как-то использовать», — заявил Боталов в эфире ОТВ. Он рассказал, что часто мигранты приводят в первые классы детей, которые не говорят по-русски, прося учителей с ними позаниматься дополнительно. Алексей Боталов отметил, что в школах не хватает кадров и средств для обучения детей, не владеющих русским языком. По его словам, это делает предложение о платном образовании одним из возможных решений проблемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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