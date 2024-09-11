Глава Уральской гильдии учителей предложил мигрантам платить за учебу в школах

Глава Уральской гильдии преподавателей русского языка как иностранного Алексей Боталов предложил ввести платное обучение для детей мигрантов в школах Екатеринбурга. По его словам, сейчас нет ресурсов, чтобы дополнительно обучать их русскому языку.
«Что касается платного обучения, я лично считаю, это единственный выход из ситуации, если будет четко определено, каким образом, на какой основе будут учиться те или иные категории школьников. Я думаю, что мы какой-то эффект почувствуем. Сегодня все, кто приходит в школу, учатся бесплатно. Это немножко расхолаживает определенные группы граждан, в том числе трудовых мигрантов, потому что они пытаются это как-то использовать», — заявил Боталов в эфире ОТВ.
Он рассказал, что часто мигранты приводят в первые классы детей, которые не говорят по-русски, прося учителей с ними позаниматься дополнительно. Алексей Боталов отметил, что в школах не хватает кадров и средств для обучения детей, не владеющих русским языком. По его словам, это делает предложение о платном образовании одним из возможных решений проблемы.
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