11 сентября 2024

Главарь РДК*, организовавший атаку на Брянскую область, лишился жилья в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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В документах Московского суда указывается, что Капустин** не подавал заявления о принятии наследства
В документах Московского суда указывается, что Капустин** не подавал заявления о принятии наследства Фото:

Московский суд лишил Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов), главаря «Русского добровольческого корпуса»* (Запрещенная в России террористическая организация), прав на квартиру в Москве после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Согласно материалам дела, квартира была зарегистрирована на имя его отца.

В документах суда указывается, что Капустин** не подавал заявления о принятии наследства и не проявлял желания вступить в права наследования. «Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес», — приводит слова из документа РИА Новости.

Дополнительные сведения из материалов дела уточняют, что отец Капустина** жил в этой однокомнатной квартире на востоке Москвы с новой супругой, которая после его смерти и выступила истцом. Суд, рассматривая обстоятельства дела, принял решение о прекращении прав Капустина* на пользование квартирой.

Ранее URA.RU писало о нападении РДК* на Брянскую область. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия диверсионной группы с деятельностью чеченского террориста Шамиля Басаева.

*Запрещенная в России террористическая организация

**Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы

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Московский суд лишил Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов), главаря «Русского добровольческого корпуса»* (Запрещенная в России террористическая организация), прав на квартиру в Москве после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Согласно материалам дела, квартира была зарегистрирована на имя его отца. В документах суда указывается, что Капустин** не подавал заявления о принятии наследства и не проявлял желания вступить в права наследования. «Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес», — приводит слова из документа РИА Новости. Дополнительные сведения из материалов дела уточняют, что отец Капустина** жил в этой однокомнатной квартире на востоке Москвы с новой супругой, которая после его смерти и выступила истцом. Суд, рассматривая обстоятельства дела, принял решение о прекращении прав Капустина* на пользование квартирой. Ранее URA.RU писало о нападении РДК* на Брянскую область. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия диверсионной группы с деятельностью чеченского террориста Шамиля Басаева. *Запрещенная в России террористическая организация **Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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