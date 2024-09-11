Главарь РДК*, организовавший атаку на Брянскую область, лишился жилья в Москве

Московский суд лишил Дениса Капустина** (внесен в список террористов и экстремистов), главаря «Русского добровольческого корпуса»* (Запрещенная в России террористическая организация), прав на квартиру в Москве после того, как он был заочно осужден за организацию нападения на Брянскую область. Согласно материалам дела, квартира была зарегистрирована на имя его отца.
В документах суда указывается, что Капустин** не подавал заявления о принятии наследства и не проявлял желания вступить в права наследования. «Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес», — приводит слова из документа РИА Новости.
Дополнительные сведения из материалов дела уточняют, что отец Капустина** жил в этой однокомнатной квартире на востоке Москвы с новой супругой, которая после его смерти и выступила истцом. Суд, рассматривая обстоятельства дела, принял решение о прекращении прав Капустина* на пользование квартирой.
Ранее URA.RU писало о нападении РДК* на Брянскую область. Депутат Госдумы Алексей Журавлев сравнил действия диверсионной группы с деятельностью чеченского террориста Шамиля Басаева.
*Запрещенная в России террористическая организация
**Внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму и заочно приговорен к пожизненному лишению свободы
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