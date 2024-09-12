Экс-министр здравоохранения Иркутской области лишен свободы на 18 лет

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Экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков приговорен к 18 годам строгого режима, сообщили в СК РФ
Экс-министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков приговорен к 18 годам строгого режима, сообщили в СК РФ Фото:

Суд признал экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. За совершенные преступления экс-главу Иркутского минздрава приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в официальном канале СК России.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил экс-чиновника [Сандакова] к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале СК РФ. Там добавили, что Сандакову также назначен штраф в 80 миллионов рублей, а также экс-министр лишен права занимать определенные должности в ближайшие 15 лет. Сандакова заключили под стражу в зале суда. 

Яков Сандаков получил семь миллионов рублей за помощь при заключении госконтракта на поставку эндоскопической системы за 150 миллионов. Об этом пишет 360.ru.

Для легализации взятки экс-министр провёл операции с ценными бумагами и купил квартиру в Москве. Об этом сообщает RT.

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Суд признал экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве. За совершенные преступления экс-главу Иркутского минздрава приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в официальном канале СК России. «С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил экс-чиновника [Сандакова] к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале СК РФ. Там добавили, что Сандакову также назначен штраф в 80 миллионов рублей, а также экс-министр лишен права занимать определенные должности в ближайшие 15 лет. Сандакова заключили под стражу в зале суда.  Яков Сандаков получил семь миллионов рублей за помощь при заключении госконтракта на поставку эндоскопической системы за 150 миллионов. Об этом пишет 360.ru. Для легализации взятки экс-министр провёл операции с ценными бумагами и купил квартиру в Москве. Об этом сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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