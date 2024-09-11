11 сентября 2024

Екатеринбуржцу вынесли суровый приговор за попытку дать взятку

Екатеринбуржец получил семь лет строгого режима за попытку дать взятку
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина предложил инспектору 30 тысяч рублей Фото:

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес суровый приговор мужчине за покушение на дачу взятки в 30 тысяч рублей инспектору ДПС. Ближайшие семь лет и один месяц обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по части третьей статьи 30, пункту „а“ части четвертой статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в значительном размере группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения. После отбывания срока екатеринбуржцу нельзя будет садиться за руль в течение трех лет.

Инцидент произошел 24 марта 2023-го, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель был лишен прав, а собственник авто, находившийся на пассажирском сидении, предложил взятку, чтобы уйти от ответственности. Однако инспектор отказался от денег и сообщил о попытке подкупа в полицию.

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Кировский районный суд Екатеринбурга вынес суровый приговор мужчине за покушение на дачу взятки в 30 тысяч рублей инспектору ДПС. Ближайшие семь лет и один месяц обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по части третьей статьи 30, пункту „а“ части четвертой статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в значительном размере группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения. После отбывания срока екатеринбуржцу нельзя будет садиться за руль в течение трех лет. Инцидент произошел 24 марта 2023-го, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель был лишен прав, а собственник авто, находившийся на пассажирском сидении, предложил взятку, чтобы уйти от ответственности. Однако инспектор отказался от денег и сообщил о попытке подкупа в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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