Екатеринбуржцу вынесли суровый приговор за попытку дать взятку

Екатеринбуржец получил семь лет строгого режима за попытку дать взятку

12 сентября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Мужчина предложил инспектору 30 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кировский районный суд Екатеринбурга вынес суровый приговор мужчине за покушение на дачу взятки в 30 тысяч рублей инспектору ДПС. Ближайшие семь лет и один месяц обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по части третьей статьи 30, пункту „а“ части четвертой статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в значительном размере группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения. После отбывания срока екатеринбуржцу нельзя будет садиться за руль в течение трех лет. Инцидент произошел 24 марта 2023-го, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель был лишен прав, а собственник авто, находившийся на пассажирском сидении, предложил взятку, чтобы уйти от ответственности. Однако инспектор отказался от денег и сообщил о попытке подкупа в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес суровый приговор мужчине за покушение на дачу взятки в 30 тысяч рублей инспектору ДПС. Ближайшие семь лет и один месяц обвиняемый проведет в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступления по части третьей статьи 30, пункту „а“ части четвертой статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия в значительном размере группой лиц по предварительному сговору)», — следует из сообщения. После отбывания срока екатеринбуржцу нельзя будет садиться за руль в течение трех лет. Инцидент произошел 24 марта 2023-го, когда сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль для проверки документов. Водитель был лишен прав, а собственник авто, находившийся на пассажирском сидении, предложил взятку, чтобы уйти от ответственности. Однако инспектор отказался от денег и сообщил о попытке подкупа в полицию.