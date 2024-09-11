11 сентября 2024

В Пермском крае объявлены новые выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора. Курган , выборы губернатора, выборы 2024
Выдвижение кандидатов начнется с 13 сентября Фото:

В Пермском крае назначены довыборы в думы Красновишерска и Чернушки по округам бывших спикеров. Об этом сообщает telegram-канал избирательной комиссии Пермского края.

«Назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата Думы Красновишерска по округу №8 и Думы Чернушки по округу № 10. Оно пройдет 1 декабря», — говорится в сообщении. С 13 сентября уже начнется выдвижение кандидатов.

Ранее URA.RU сообщало, что выборы в округах, которые представляли председатели местных думы, были сорваны. В Чернушке спикер Андрей Галиханов снял свою кандидатуру из-за вступившего в силу решения суда. Он был признан виновным в уклонении 100 млн рублей налогов. Поскольку округ был расчищен под Галиханова (у него был только один соперник), ТИК отложил выборы.

А в Красновишерске за неделю до голосования на выборах по округу спикера думы Ильи Итальева внезапно отказались баллотироваться сразу четыре кандидата, и Итальев остался один. Итальев отмечал, что будет участвовать в довыборах. У Галиханова тоже есть шанс — если он погасит судимость.

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В Пермском крае назначены довыборы в думы Красновишерска и Чернушки по округам бывших спикеров. Об этом сообщает telegram-канал избирательной комиссии Пермского края. «Назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата Думы Красновишерска по округу №8 и Думы Чернушки по округу № 10. Оно пройдет 1 декабря», — говорится в сообщении. С 13 сентября уже начнется выдвижение кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в округах, которые представляли председатели местных думы, были сорваны. В Чернушке спикер Андрей Галиханов снял свою кандидатуру из-за вступившего в силу решения суда. Он был признан виновным в уклонении 100 млн рублей налогов. Поскольку округ был расчищен под Галиханова (у него был только один соперник), ТИК отложил выборы. А в Красновишерске за неделю до голосования на выборах по округу спикера думы Ильи Итальева внезапно отказались баллотироваться сразу четыре кандидата, и Итальев остался один. Итальев отмечал, что будет участвовать в довыборах. У Галиханова тоже есть шанс — если он погасит судимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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