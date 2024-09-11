В Пермском крае объявлены новые выборы

12 сентября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Выдвижение кандидатов начнется с 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае назначены довыборы в думы Красновишерска и Чернушки по округам бывших спикеров. Об этом сообщает telegram-канал избирательной комиссии Пермского края. «Назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата Думы Красновишерска по округу №8 и Думы Чернушки по округу № 10. Оно пройдет 1 декабря», — говорится в сообщении. С 13 сентября уже начнется выдвижение кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в округах, которые представляли председатели местных думы, были сорваны. В Чернушке спикер Андрей Галиханов снял свою кандидатуру из-за вступившего в силу решения суда. Он был признан виновным в уклонении 100 млн рублей налогов. Поскольку округ был расчищен под Галиханова (у него был только один соперник), ТИК отложил выборы. А в Красновишерске за неделю до голосования на выборах по округу спикера думы Ильи Итальева внезапно отказались баллотироваться сразу четыре кандидата, и Итальев остался один. Итальев отмечал, что будет участвовать в довыборах. У Галиханова тоже есть шанс — если он погасит судимость. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае назначены довыборы в думы Красновишерска и Чернушки по округам бывших спикеров. Об этом сообщает telegram-канал избирательной комиссии Пермского края. «Назначена дата проведения отложенного голосования по выборам депутата Думы Красновишерска по округу №8 и Думы Чернушки по округу № 10. Оно пройдет 1 декабря», — говорится в сообщении. С 13 сентября уже начнется выдвижение кандидатов. Ранее URA.RU сообщало, что выборы в округах, которые представляли председатели местных думы, были сорваны. В Чернушке спикер Андрей Галиханов снял свою кандидатуру из-за вступившего в силу решения суда. Он был признан виновным в уклонении 100 млн рублей налогов. Поскольку округ был расчищен под Галиханова (у него был только один соперник), ТИК отложил выборы. А в Красновишерске за неделю до голосования на выборах по округу спикера думы Ильи Итальева внезапно отказались баллотироваться сразу четыре кандидата, и Итальев остался один. Итальев отмечал, что будет участвовать в довыборах. У Галиханова тоже есть шанс — если он погасит судимость.