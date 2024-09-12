Ушедшая из России компания LG возвращается под новым брендом

Ушедшая из России южнокорейская компания LG зарегистрировала новый товарный знак
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Магазин косметики и парфюмерии Золотое Яблоко. Екатеринбург, магазин косметики, золотое яблоко
LG собирается продавать в России косметику Фото:

Южнокорейская компания LG, которая ушла из России из-за спецоперации, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Под новым брендом OHUI компания хочет продавать косметику и духи.

«Заявка на товарные знаки: OHUI. <…> Перечень товаров и услуг: косметические средства, духи, парфюмерные изделия», — указано в заявке на сайте Роспатента.

С 2022 года LG, как и многие иностранные компании, покинули российские рынки. Однако со временем некоторые стали возвращаться в страну под новыми брендами. Например, Hyundai зарегистрировала в Роспатенте новые товарные знаки.

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Южнокорейская компания LG, которая ушла из России из-за спецоперации, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Под новым брендом OHUI компания хочет продавать косметику и духи. «Заявка на товарные знаки: OHUI. <…> Перечень товаров и услуг: косметические средства, духи, парфюмерные изделия», — указано в заявке на сайте Роспатента. С 2022 года LG, как и многие иностранные компании, покинули российские рынки. Однако со временем некоторые стали возвращаться в страну под новыми брендами. Например, Hyundai зарегистрировала в Роспатенте новые товарные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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