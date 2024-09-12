Ушедшая из России компания LG возвращается под новым брендом

Южнокорейская компания LG, которая ушла из России из-за спецоперации, подала заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака. Под новым брендом OHUI компания хочет продавать косметику и духи.
«Заявка на товарные знаки: OHUI. <…> Перечень товаров и услуг: косметические средства, духи, парфюмерные изделия», — указано в заявке на сайте Роспатента.
С 2022 года LG, как и многие иностранные компании, покинули российские рынки. Однако со временем некоторые стали возвращаться в страну под новыми брендами. Например, Hyundai зарегистрировала в Роспатенте новые товарные знаки.
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