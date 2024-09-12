Спецназ ВМС США, убивший Усама бен Ладена, готовится к операции на Тайване

FT: элитное подразделение США Seal Team 6 готовится к конфликту на Тайване
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Клипарт сток pickupimage. flickrpd. Екатеринбург, военная техника, сша, солдат, армия сша, американская армия
Спецназ ВМС США Seal Team 6 готовится к возможной операции на Тайване в случае вторжения Китая (архивное фото) Фото:

Известный своим участием в операции по ликвидации террориста Усамы бен Ладена, спецназ ВМС США Seal Team 6 готовится к возможной операции на Тайване в случае вторжения Китая. Об этом сообщили журналисты британского издания.

«Командование специальных операций, которое редко обсуждает Seal Team 6, переадресовало вопросы о своих планах на Тайване в Пентагон, где не стали комментировать конкретные детали», — написали в тексте издания Financial Times. В материале уточняется, что Тайвань является наиболее чувствительным вопросом в отношениях между США и Китаем. Напряженность вокруг острова была важной частью закулисных переговоров между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным должностным лицом Китая по внешней политике Ван И.

Элитное подразделение Seal Team 6 уже более года готовится к возможному конфликту на Тайване. Согласно тексту британского СМИ, их тренировки проводятся в штаб-квартире Дам-Нек в Вирджиния-Бич.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» в сентябре этого года пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протесты Китая. Немецкое издание отмечает, что этот маршрут соответствует международному праву. Военные корабли участвовали в международных маневрах в водах Индо-Тихоокеанского региона, направленных на предотвращение военных поставок в Северную Корею.

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Известный своим участием в операции по ликвидации террориста Усамы бен Ладена, спецназ ВМС США Seal Team 6 готовится к возможной операции на Тайване в случае вторжения Китая. Об этом сообщили журналисты британского издания. «Командование специальных операций, которое редко обсуждает Seal Team 6, переадресовало вопросы о своих планах на Тайване в Пентагон, где не стали комментировать конкретные детали», — написали в тексте издания Financial Times. В материале уточняется, что Тайвань является наиболее чувствительным вопросом в отношениях между США и Китаем. Напряженность вокруг острова была важной частью закулисных переговоров между советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и главным должностным лицом Китая по внешней политике Ван И. Элитное подразделение Seal Team 6 уже более года готовится к возможному конфликту на Тайване. Согласно тексту британского СМИ, их тренировки проводятся в штаб-квартире Дам-Нек в Вирджиния-Бич. Ранее немецкое издание Spiegel сообщало, что немецкие военные корабли «Баден-Вюртемберг» и «Франкфурт-на-Майне» в сентябре этого года пройдут через Тайваньский пролив, несмотря на протесты Китая. Немецкое издание отмечает, что этот маршрут соответствует международному праву. Военные корабли участвовали в международных маневрах в водах Индо-Тихоокеанского региона, направленных на предотвращение военных поставок в Северную Корею.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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